Wohnwagengespann fängt auf der A 3 Feuer

Der Motor eines Autos auf der A3 bei Abtswind geriet am Wochenende in Brand. Der 22-jährige Fahrer konnte den VW, an dem ein Wohnwagen angehängt war, noch auf den Standstreifen lenken, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer brachte sich und seine Mitfahrerin in Sicherheit und koppelte den Wohnwagen ab, bevor das Zugfahrzeug im Vollbrand aufging, berichtet die Polizei.

Die Stützpunkt-Feuerwehr Wiesentheid hatte den Fahrzeugbrand schnell im Griff und konnte einen größeren Schaden an der Fahrbahn verhindern. Wie die Feuerwehr berichtet, löschte sie das Auto unter schwerem Atemschutz. Für die Löschmaßnahmen musste kurzfristig ein Fahrstreifen gesperrt werden.

Die geplante Hauptversammlung der Wiesentheider Wehr begann wegen des Einsatzes mit 20 Minuten Verspätung.