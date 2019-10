Wohnungstür in Kitzinger Mehrfamilienhaus beschädigt

In der Breslauer Straße in Kitzingen wurde zwischen Donnerstag, 16.25 Uhr, bis Freitag, 13.45 Uhr, eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses von einem unbekannten Täter beschädigt. Der Schaden liegt laut Polizeibericht bei 200 Euro. Offensichtlich hat jemand gegen die Tür getreten oder gedrückt, so dass diese im Bereich des Schlosses beschädigt wurde. Zeugen melden sich der Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.