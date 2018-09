Wohnmobilaufbruch gescheitert

Am Dienstagabend versuchte ein unbekannter Täter ein Wohnmobil, das auf dem Wohnmobilstellplatz an der Mainlände in Dettelbach geparkt war, aufzubrechen. Als dies misslang, ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und hinterließ 800 Euro Schaden. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.