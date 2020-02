Wohnen im Alter: Albertshöfer Bürgerliste hatte eingeladen

Die Albertshöfer Bürgerliste hatte zu einem Fachvortrag zum Thema „Wohnen im Alter“ ins Sportheim von Albertshofen eingeladen. Der Andrang war so groß, dass noch zusätzliche Stühle besorgt werden mussten, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Architekt i.R. Albrecht Walther stellte unterschiedliche Konzepte vor, die in kleineren Gemeinden bereits realisiert wurden und auch für Albertshofen denkbar wären. Die Albertshöfer Bürgerliste hatte im Dezember einen Antrag in der Gemeinderatsversammlung zu diesem Thema gestellt, inzwischen haben sich bereits zwei mögliche Bauträger im Gemeinderat vorgestellt.

Auch Bürgermeisterkandidat Daniel Bayer möchte neben anderen Projekten, wie dem neuen Baugebiet, dieses Thema mit höchster Priorität angehen und Senioren die Möglichkeit bieten, bei bester Versorgung und Pflege inmitten der Albertshöfer Dorfgemeinschaft würdevoll alt werden zu können, so die Mitteilung weiter.

Einige Projekte in Albertshofen wiesen bereits in die richtige Richtung, so Bayer, benötigten jedoch neuen Schwung.