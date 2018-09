Wohmobil brennt auf A 7 völlig aus

Gegen 16.50 Uhr am Sonntagnachmitag geriet auf der A 7 zwischen der Anschlussstelle Marktbreit und Kitzingen ein Wohmobil in Brand. Grund war laut Polizeibericht ein technischer Defekt. Der Fahrer bemerkte das Feuer im Heck seines Campers nach Polieziangaben rechtzeitig und konnte das Fahrzeug auf den Standstreifen lenken. Die Familie brachte sich und die Hunde in Sicherheit.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Marktbreit und Kitzingen konnten den Brand löschen, allerdings nicht verhindern, dass das 34 Jahre alte Wohnmobil völlig ausbrannte. Während der Löscharbeiten sperrten Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel ab. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Als Brandursache wurde ein Defekt am Kühlschrank ausfindig gemacht.