Mainstockheim vor 1 Stunde

Wohltätigkeit-Flohmarkt in Mainstockheim

Der Vorsitzende der Kameradschaft der Feldjäger, Karl-Heinz Rügamer, und seine Frau haben sich laut Pressemitteilung entschlossen, überschüssiges Inventar zu Gunsten der Hilfsorganisationen "Feldjäger helfen Feldjäger" und der "Aktion Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien" in einem Garagen-Flohmarkt abzugeben. Kaum war davon die Rede haben viele Nachbarn und Freunde ebenfalls mit Gegenständen dazu beigetragen einen schönen Flohmarkt anzubieten, heißt weiter. Auch haben Nachbarn, Freunde und Familienangehörige Kuchen für die Aktion gespendet. Leider wurde der organisatorische Aufwand nicht mit dem gleichen Interesse bedacht, so die Mitteilung abschließend. Trotzdem konnte beiden Organisationen eine Spende überwiesen werden.