Wohin im Fasching?

ALBERTSHOFEN

VdK: So., 9. Februar, ab 14 Uhr VdK-Landkreisfasching, Gartenlandhalle.

IPHOFEN-DORNHEIM

Dornemer Fosernachtsgeger: Sa., 8. Februar, Faschingsparty mit Tutti Frutti,. Sa., 15. Februar, Faschingsparty mit WerScho, Einlass jeweils ab 19 Uhr.

KITZINGEN

KiKaG: Fr., 7. Februar, 19.11 Uhr, Weinselige Narrensitzung, Fastnachts-Akademie; So., 16. Februar, 10 Uhr Faschingsgottesdienst, evang. Stadtkirche. Sa., 22. Februar, 14.11 Uhr Kinder-Fasching, Florian-Geyer-Halle. Mo., 24. Februar, 18.33 Uhr, Rosenmontagssitzung mit Verleihung Schlappmaulorden, Florian-Geyer-Halle. Di., 25. Februar, 14 Uhr, Landkreis-Faschingsumzug in Volkach.

MARKTBREIT

FGM: Fr., 21. Februar, 20 Uhr, Ball der Vereine, Einlass ab 19.30 Uhr. Di., 25. Februar, 14 Uhr, Faschingsumzug, anschl. Faschingsfete, Lagehaus.

MARKTBREIT-GNODSTADT

TSV: Sa., 8. Februar, 19.30 Uhr Bunter Abend. Sa., 22. Februar, 19.30 Uhr, Bunter Faschingsabend mit „Experience“. So., 23. Februar, 14 Uhr Kinderfasching, Eintritt frei. Kartenreservierung unter Tel.: (09332) 591670 (ab 18 Uhr).

OBERVOLKACH

Vereinsheim: So., 16. Februar, 14 Uhr Kinderfasching der KVO, Eintritt frei.

PRICHSENSTADT–LAUB

Sportheim: Sa., 8. Februar, 19.11 Uhr, Prunksitzung der Narrengilde Grün-Weiß.

SEINSHEIM

Jugendhaus: Sa., 8. Februar, 19.11 Uhr, Sa., 15. Februar, 19.11 Uhr, Prunksitzung der Galgenvögel, Sa., 22. Februar, 13.11 Uhr, Kinderfasching, Mo., 24. Februar, 19.11 Uhr, Rosenmontagsparty.

SULZFELD

11. KKC: Do., 20. Februar, 19.11 Uhr, Altweiberfasching, Eintritt 5 Euro. Sa., 22. Februar, 19.11 Uhr, Prunksitzung, Eintritt 8 Euro, TSV-Sportheim. Karten für beide Veranstaltungen gibt es am 31. Januar im TSV-Sportheim, Restkarten bei Christoph Schumpa, Tel.: (09321) 9278608. So., 23. Februar, 13.30 Uhr, Faschingsumzug. Mo., 24. Februar, 14 Uhr, Kinderfasching.

VOLKACH

HSG: Sa., 22. Februar, 20 Uhr Faschingsball mit den Grumis, Karten in der Touristinfo oder an der Abendkasse. KVO: Di., 25. Februar, 14.11 Uhr Faschingszug, Warm up mit DJ S'towner bereits ab 13.33, Marktplatz. Touristinfo: Mo., 24. Februar, u. Di., 25. Februar, Närrisches Bürgerfest, Mo., 18-22 Uhr Band „Obacht“. Di., 15.44-18.11 Uhr „Die Oberspiesheimer“.

WIESENTHEID

KOKAGE: Sa., 8. Februar, 19.11 Uhr, Frauen-Faschingssitzung. Einlass ab 17.30 Uhr. Sa., 15. Februar, 19 Uhr Elferratssitzung. So., 16. Februar, 14 Uhr Familiensitzung. So., 23. Februar, 13 Uhr Faschingsumzug, anschl. bunter Nachmittag, Steigerwaldhalle.

WIESENTHEID-GEESDORF

1. FC: Fr., 21. Februar, 20 Uhr Lumpenball mit dem Trio Fox Music, Auftritte der KoKaGe-Garde Wiesentheid, Prinzengarde und Männerballett Laub.