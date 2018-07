Wohin geht es im Sommerurlaub?

Nur noch drei Wochen Schule, dann beginnen die Sommerferien. Für viele Landkreisbürger heißt es dann wieder: Koffer packen und ab in die Ferne. Wer nach dem passenden Reiseziel sucht, hat die berühmte Qual der Wahl.

Denn Urlaubsziele gibt es viele. Soll es ein Wanderurlaub in den Bergen sein? Oder lieber ein Badeurlaub am Meer? Wie wäre es mit einer interessanten Städtetour? Oder bleibt die Familie in diesem Jahr einfach mal Zuhause und genießt im heimischen Frankenland das schöne Sommerwetter?

Ob man den Urlaub nun daheim oder in der Ferne verbringt: Die meisten freuen sich auf ein paar entspannte Tage, in denen sie den Alltag einmal hinter sich und die Seele richtig „baumeln lassen“ können.

Bei unserer Umfrage auf dem Kitzinger Marktplatz wollten wir von den Passanten wissen: Wo verbringen Sie in diesem Jahr Ihren Sommerurlaub?