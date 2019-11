Wohin am Wochenende?

BUCHBRUNN

Rathausplatz: Sa., 14-22 Uhr, Weihnachtsmarkt, 18 Uhr Besuch Nikolaus und Christkind.

DETTELBACH

Cineworld, Mainfrankenpark 21: So., 11 Uhr, Entdecke die Welt: „Leaving The Frame - Eine Weltreise ohne Drehbuch“, Dokumentation, 14 Uhr, Augsburger Puppenkiste: „Die Weihnachtsgeschichte“. Innenstadt: Sa., 16-21 Uhr, So., 14-20 Uhr, Dettelbacher Advents-Stationen, mit musikalischer Gestaltung und Familienprogramm.

GEISELWIND

EventZentrum Strohofer, Scheinfelder Str. 15-23: Musik: Sa., 20.30 Uhr, First Generation of Number Nine.

GROSSLANGHEIM

Kirchplatz: So., 11-18 Uhr, Adventsbasar, 14 Uhr Chöre des MGV, 15.30 Uhr Jugendkonzert kids für kids, 17 Uhr Langermer Musikanten, Eintritt frei, Spenden erbeten.

KITZINGEN

Alte Synagoge, Landwehrstr. 1: Sa., 20-22 Uhr, Christina Lux Duo, Jazz, „Leise Bilder“. Gesangverein Sickershausen: Sa. 7.12., 16 Uhr, „Sternenzauber“, mit Posaunenchor Sickershausen, Männergesanggemeinschaft Sickershausen/Mainbernheim und Gospelchor Sicantiamo mit Jugendchor Sicantini, St. Johannes Kirche. Haus Mainblick, Mühlbergstr. 1, Pavillon: Fr., 16 Uhr, Adventsbasar. Laienspielgruppe des SV Sickershausen: Sa. u. So., 19.30 Uhr, „Je oller desto doller“, Lustspiel, Einlass 18.30 Uhr, Festhalle an der Sicker, Schulstr. 18. Papiertheater, Grabkirchgasse 4: Sa. u. So., 17 Uhr, „Glück und Leid“, Weihnachtsgeschichte, ab 10 Jahren. Roxy, Rosenberg 1: Fr., 19.30 Uhr, „Das perfekte Geheimnis“, 19.45 Uhr, „Das Wirtshaus im Spessart“. Sa., 15.30 Uhr, „Das Wirtshaus im Spessart“. Spielplatz, links vom Parkplatz Bleichwasen: Sa., 18-19 Uhr, „Besinnlicher Lichterglanz entlang des Mains“, mit Kräuterfee Stefanie Roßmark.

MARKT EINERSHEIM

St. Matthäuskirche: So., 17 Uhr, „Musik zum Advent“, mit Anna-Maria Frankenberger (Harfe), Silke Augustinski (Oboe) und Marianne Schmidt (Orgel), Werke für Harfe und Oboe von Bach, Mozart, Tournier, Britten u.a. und Weihnachtslieder für Orgel und Oboe.

MARKTBREIT

Museum Malerwinkelhaus, Bachgasse 2: So., 14-18 Uhr, Musealer Weihnachtsmarkt, Aktionen für Kinder.

OBERNBREIT

Rathaus, Marktbreiter Str. 6, Untergeschoss: So., 14-17 Uhr, Nikolausbasar.

PRICHSENSTADT

Gästehaus Westtor: Fr., 21 Uhr, Nachtwächterführung.

RÜDENHAUSEN

St. Peter und Paul: So., 17 Uhr, „Fürchtet Euch nicht - Freuet Euch“, Vorweihnachtskonzert, mit Kantorei Gnadenkirche, Blockflötenensemble Rondo, Dreigesang und Peter Buß-Hüttner (Bass), Eintritt frei.

SCHWARZACH- MÜNSTERSCHWARZACH

Abteikirche: Führung: So., 16 Uhr, „Krippenfiguren sind Lebensrollen“, Ausstellungsführung, P. Meinrad, Eintritt frei.

SULZFELD

Marktplatz: Sa., 15 Uhr, Weihnachtsmarkt.

VOLKACH

Altstadt: Sa., 14-20 Uhr, So., 11-18 Uhr, Weihnachtsstraße. Musikverein 1867: So., 10 Uhr, Gemischter Chor, Chorsätze aus der Missa festiva und neue sowie traditionelle Adventslieder, Kirche Mariä Schutz Vogelsburg. Vogelsburg: Sa., 16.30 Uhr, „Feuerzangenbowlenkonzert – Wärmendes für Ohren, Bauch und Seele auf der Vogelsburg“, mit Florian Meierott (Geige) und Rudolf Ramming (Piano), romantische und schmissige Werke aus der damaligen Zeit zu Bildern des Filmklassikers „Die Feuerzangenbowle“, Karten: (0 93 21) 9 27 99 66 oder www.meierott.de .

VOLKACH-GAIBACH

Schloss Gaibach, Schweinfurter Str. 31, Konstitutionssaal: So., 17 Uhr, Zupfensemble SaitKick, „Autumn Leaves“, Werke von Bach, Händel, Grosso, Albéniz, Bizet, Kuwahara und Gragnani, Eintritt frei, Einlass 16.30 Uhr.

WIESENTHEID

Biggi's Café, Marienplatz 1: Fr. u. So., 13-18 Uhr, Sa., 13-20 Uhr, Adventsausstellung, Adventskränze und -gestecke.