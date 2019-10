Wohin am Wochenende?

ABTSWIND

Festplatz, Rehweiler Str.: Sa., Weinfest, 18 Uhr Aalbachtal-Express, Special Guest: Schäfer Heinrich.

CASTELL

Kirchweihburschen: Sa., 20.30 Uhr, Kirchweih, Burschenball im Gemeindehaus, DJ Double D, Eintritt frei. So., 13.30 Uhr, Kirchweih, Kirchweihumzug mit -predigt am Rathausplatz.

DETTELBACH

Cineworld, Mainfrankenpark 21: Sa., 19 Uhr, Live aus der MET New York: „Manon“, Oper von Jules Massenet, französisch mit deutschen Untertiteln. So., 11 Uhr, Entdecke die Welt: „Südafrika - Der Film“, Dokumentation, Karten: (0 93 02) 93 13 04 oder www.cineworld-main.de . Kultur- und Kommunikationszentrum KuK, Rathausplatz 6: Führung: Sa., 11-12 Uhr, Stadtführung für Einzelgäste, Infos: (0 93 24) 35 60. Main-Street-Café, Hans-Kleider-Str. 2: Sa., 20 Uhr, Zero, Classic Rock, Infos: www.zero-rock.de, Platzreservierung unter (0 93 24) 97 89 58. Trio Dettelbach: Sa., 19.30-21 Uhr, „Lange Schatten in dunkler Nacht...“, Führung zur Zeitumstellung mit Gerti Höfling und Alice Schiller, Treffpunkt: Faltertor.

GEISELWIND

Autobahnkirche Licht auf unserem Weg: So., 17 Uhr, SeelenZeit „die Freude glauben zu können“, mit Suzan Baker (Gesang) und Dennis Lüddicke (Gitarre), „Make a joyful noise to the LORD“, Eintritt frei, Spenden erbeten, Infos: www.suzanbaker.com, www.autobahnkirche-geiselwind.de . EventZentrum Strohofer, Scheinfelder Str. 15-23, Music Hall: Fr., 20 Uhr, Beyond The Black, Symphonic-Metal, Einlass 19 Uhr.

IPHOFEN

Hotel u. Weingut Zehntkeller, Bahnhofstr. 12: Sa., 11 Uhr, Kellereiführung. Karl-Knauf-Halle, Schützenstr. 3 a: So., 17 Uhr, Marco Plitzner und Blue Moon Orchestra, „The Story of the Big Bands“, Episodical in 4 Szenen, Einlass 16 Uhr, Karten: (0 93 23) 87 03 06 oder tourist@iphofen.de. Tourist-Information, Kirchplatz 1: Führung: Sa. u. So., 10.30 Uhr, Stadtführung.

IPHOFEN-MÖNCHSONDHEIM

Kirchenburgmuseum, An der Kirchenburg 5: Führung: So., 14-15 Uhr, „Ganz frisch - Vorratshaltung früher“, Treffpunkt: Museumskasse.

IPHOFEN-POSSENHEIM

Possenheim: Fr., 18 Uhr, Kirchweih, 19 Uhr, Ausgraben der Kirchweih. Sa., 14.30 Uhr, Kirchweih, Aufstellen Kirchweihfichte, 20 Uhr Udo Wöhrle. So., Kirchweih, 9.30 Uhr Gottesdienst Kirche, 13.30 Uhr Festbetrieb am Festplatz, 16.30 Uhr Kirchweihpredigt Dorfplatz.

KITZINGEN

Alte Synagoge: Sa., 20 Uhr, A-capella-Konzert mit den Ringmasters, Karten Buchladen am Markt, Schöningh Buchhandlung, Abendkasse ab 19 Uhr. Integrationsbeirat der Stadt Kitzingen: Sa., Stadtführung mit Gebärdensprachdolmetscher, Beginn: 11 Uhr Marktturm. Tourist-Information, Schrannenstr. 1: Sa. u. So., 11 Uhr, Stadtführung. Kath. Stadtkirche St. Johannes: Sa., 11 Uhr, Orgelmusik zur Marktzeit, Elisabeth Jehle-Schwemmer (Sopran), Christian Stegmann (Orgel), Eintritt frei, Spenden erbeten. Marktplatz: Sa., 11-15 Uhr, Kitzinger Weinherbst, Saisonabschluss, musikalische Umrahmung: Kolping-Musik-Corps und Bernemer Bär, 13 Uhr Festumzug. Roxy, Rosenberg 1: Fr. u. Sa. u. So., 19.30 Uhr, „Late Night - Die Show ihres Lebens“. Fr. u. Sa., 19.45 Uhr, „Moonlight“. So., 15.30 Uhr, „Diego Maradona“, 19.45 Uhr, „Kinder der Utopie“.

MAINSTOCKHEIM

Kinder- und Jugendchor Young Harmony: So., 19.30 Uhr, „Willkommen im Hotel Happiness“, Musical in zwei Akten, Musik und Buch: Uwe Ungerer, Einlass ab 18.30 Uhr, Turnhalle, Karten: (0 93 21) 2 36 89 oder info@stimmvereinigung.de.

PRICHSENSTADT

Gästehaus Westtor: Fr., 21 Uhr, Nachtwächterführung.

SULZFELD

Historisches Rathaus: So., 16 Uhr, Kammerkonzert mit dem Pianisten Burkard Lutz. Weinkeller: Sa., 19-24 Uhr, 30-minütige Konzerte mit Lost in Tune, Church Street, Das kleine Salonorchester, Soundchexxs, Michael Fahrmeier; Restkarten ab 18 Uhr an der Abendkasse.

VOLKACH

Ev. St.-Michaels-Kirche, Oberer Markt: Sa., 19 Uhr, Konzert für Chor und Orgel, Christian Stegmann, Kammerchor des Dekanats Castell, Werke von Stanford, Franck, Rutter, Orgelwerke von Bach, Franck, Eintritt frei, Spenden erbeten.

WIESENTHEID

Pfarrkirche St. Mauritius: So., 16 Uhr, Geistliches Konzert, Sängergruppe Mainschleife mit Chören, Bläserensemble Hemos SaxBaritöne, Eintritt frei.