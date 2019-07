Wohin am Wochenende?

BUCHBRUNN

Dorfmitte: Sa., 19 Uhr 19 Uhr Eröffnung mit „Die Bibergauer“. So., 10.30 Uhr Weinfestgottesdienst auf dem Festgelände, anschl. Mittagstisch und Festbetrieb, 18.30 Uhr „The Buddys“.

CASTELL

Schloss, Breite Str. 7-8, Schlossgarten: Fr., 19 Uhr, Sa., 16 Uhr, So., 11 Uhr, Weinfest.

DETTELBACH

Open Air im Cineworld, Mainfrankenpark 21: Fr., 21.30 Uhr, Preview „Fisherman's Friends“, Drama/Komödie. Sa., 21.30 Uhr, „25 km/h“, Drama/Komödie, Infos, Karten (0 93 02) 93 13 04 www.cineworld-main.de . Stadtpfarrkirche St. Augustinus: Fr., 19.30 Uhr, MenGoVocal, A Capella Ensemble, vom Madrigal- bis zum Pop-Arrangement, EIntritt frei, Spenden erbeten.

IPHOFEN

Rödelseer Tor: Fr., 77 & Friends Weinfest, 17 Uhr Antrinken mit Musik von Melissa Muther. Sa., 17 Uhr, Festbetrieb. So., 10 Uhr Weißwurstfrühstück, 11 Uhr Mittagstisch. Tourist-Information, Kirchplatz 1: Führung: Sa., 10.30 Uhr, Stadtführung.

IPHOFEN-MÖNCHSONDHEIM

Kirchenburgmuseum, An der Kirchenburg 5: Führung: Sa., 13-18 Uhr, „Kirchenburgen im südlichen Landkreis Kitzingen“, geführte Radtour, ca. 21 km. Führung: So., 14-15 Uhr, „Das arme Dorfschulmeisterlein“, Infos: www.kirchenburgmuseum.de .

KITZINGEN

Alte Mainbrücke: Fr., 17-22 Uhr, Sa. u. So., 14-22 Uhr, StadtSchoppen. Gartenschaugelände, Am Bleichwasen, Stadtbalkon: Sa., 17-22 Uhr, Gitarren-Ensemble der Musikschule, Blues, Soul, Rock und Jazz. Kath. Stadtkirche St. Johannes: Sa., 11 Uhr, Orgelmusik zur Marktzeit, Christian Stegmann, Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs, Wolfgang Amadeus Mozart sowie eine eigene Improvisation, Eintritt frei, Spenden erbeten. Main Side Sommergarten, Gartenschaugelände: Fr., 20.30 Uhr, IT, Rock/Pop, Eintritt frei, entfällt bei schlechtem Wetter. Roxy, Rosenberg 1: Fr. u. Sa. u. So., 19.30 Uhr, „Magie der Wildpferde“, Dokumentation, Karten: www.das-roxy.de . Tourist-Information, Schrannenstr. 1: Sa. u. So., 11 Uhr, Stadtführung.

KLEINLANGHEIM

Kirchenburg: Sa., 19.40 Uhr, So., 11.30 Uhr, Kirchenburgfest, mit Gesang und Musik, Theateraufführungen und Kinderbelustigungen.

MAINBERNHEIM

Café Bärenstark, Herrnstr.: Fr., 19 Uhr, No Limits, Akustiktrio, Song von Johnny Cash bis Lady Gaga.

MARKT EINERSHEIM

Marktplatz: Fr., 19.30 Uhr, Sa., 17.30 Uhr, So., 10 Uhr, „Festival der Weine“.

MARKTBREIT

We-For-Future e.V.: Fr., 21.30 Uhr, Sommernachtskino: „Der Junge muss an die frische Luft“, Einlass 19.30 Uhr, Alter Kranen, Bernhard-Fischer-Str. 8. Sa., 21.30 Uhr, Sommernachtskino: „Zeit für Utopien - Wir machen es anders“, Einlass 19.30 Uhr, Alter Kranen, Bernhard-Fischer-Str. 8.

NORDHEIM

Ortsmitte: Sa. bis So., Straßenweinfest.

OBERNBREIT

Feuerwehr: Sa., 19 Uhr, Inselfest, Pröschelwiese.

SCHWARZACH-DÜLLSTADT

Sandhasenverein: Sa., 18 Uhr, Sandhasenfest, unter der Trauerweide.

SEGNITZ

Turnverein: So., 11 Uhr, Sportsonntag zum 120-jährigen Jubiläum, Sportplatz.

SEINSHEIM

Altes Amtshaus, Hof: So., 19 Uhr, „Wann, wenn nicht wir?“, Totales Bamberger Cabaret (TBC), Einlass 18.30 Uhr, Karten: Kernweinstube Sinsheim, Winzerstube Schilling Sinsheim, Raiffeisenbank Obernbreit, Sparkasse Mainfranken Marktbreit. Interessengemeinschaft Kirchengaden: Fr., 25jähriges Jubiläum, 19 Uhr Festeröffnung mit Seinsheimer Musikanten, Fotoausstellung, Altes Amtshaus. Sa., 17 Uhr Vernissage mit Bilder, Grafiken, Skulpturen von Künstlern aus Seinsheim und der Region, 19 Uhr Kleines Saisonorchester, Altes Amtshaus. So., 9 Uhr Festgottesdienst, 10 Uhr Jazzfrühschoppen mit Weißwurstfrühstück, 11 Uhr Kinder- und Familienprogramm, 14 Uhr Mitmachlesung, 16 Uhr Puppentheater, Altes Amtshaus.

VOLKACH

Marktplatz: Sa., 17 Uhr, „Wein und Kerzenschein“, musikalische Umrahmung durch Isabellas, Eintritt frei. Museum Barockscheune, Weinstr. 7: Fr., 19 Uhr, „Kunst geht fremd - und zeigt Kante“, literarischer Abend, Hans Driesel liest und rezitiert aus Werken von Schriftsteller/innen, musikalische Umrahmung durch Marina Klinger (Harfe). Weinfestplatz: Fr., 21.30 Uhr, Mainschleifenflimmern: „Aladdin“, Realverfilmung des Disney-Klassikers. Sa., 21.30 Uhr, „Bohemian Rhapsody“, Filmbiographie von Queen. So., 21.30 Uhr, „Green Book - Eine besondere Freundschaft“, Tragikomödie, Einlass jeweils 20 Uhr, Filmbeginn nach Sonnenuntergang, Info und Karten: www.mainschleifen-flimmern.de .

WILLANZHEIM-HÜTTENHEIM

Marktplatz: Führung: So., 14-15.30 Uhr, „1101 Jahre Hüttenheim: Das Heim des Hiddo“, Linda Schatz.