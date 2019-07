Wohin am Wochenende?

CASTELL

Info Pavillon: Sa., 13-17 Uhr, Castell's kulinarische Visitenkarte, kulinarische Reise durch Castell, Karten: info@sachs-weinreisen.de.

St. Johannes Kirche: So., 20 Uhr, Casteller Orgelwoche: Helga Sauerte-Maubouet, Werke von Gigout, Dubois, Alain.

DETTELBACH

Historisches Rathaus: So., 16.30 Uhr, Fantastic Forte, Sommerkonzert des Detttelbacher Schülerensembles und Gastauftritte ehem. Instrumentalschüler.

Kulturhistorischer Kreis: So., 10 Uhr, Boule-Turnier, Skulpturen- und Freizeitpark, Mainlände.

Open Air im Cineworld, Mainfrankenpark 21: Fr., 21.30 Uhr, „Spider Murphy Gang - Glory Days of Rock 'n' Roll“, Dokumentation. Sa., 21.30 Uhr, „Bohemian Rhapsody“, Biographie, Karten: (0 93 02) 93 13 04 oder www.cineworld-main.de .

IPHOFEN

Altstadthotel Bausewein: Sa., 13.30 Uhr, Führung zum Geschichtsweinberg, Treffpunkt: 13.30 Uhr Altstadthotel Bausewein, 14.15 Uhr Parkplatz Geschichtsweinberg, Infos: (0 93 23) 87 66 70 oder bausewein@t-online.de. Hotel u. Weingut Zehntkeller, Bahnhofstr. 12: Sa., 11 Uhr, Kellereiführung. Tourist-Information, Kirchplatz 1: Führung: Sa. u. So., 10.30 Uhr, Stadtführung.

Führung: Sa. 6.7., 14 Uhr, Führung durch die Iphöfer Weinberge, Anmeldung: (0 93 23) 87 59 30 Winzerhof Emmerich.

IPHOFEN-HELLMITZHEIM

Flatterhaus, Mönchsondheimer Str. 8: Fr., 19 Uhr, Fledermausspaziergang.

IPHOFEN-MÖNCHSONDHEIM

Kirchenburgmuseum, An der Kirchenburg 5: So., 11-18 Uhr, Kirchenburgfest.

IPHOFEN-NENZENHEIM

Feuerwehr: Sa., 20 Uhr, Duo Le.cker, Open Air Konzert, Hits der 60er bis heute, Eintritt frei, Feuerwehrhaus.

KITZINGEN

Alte Mainbrücke: Fr., 17-22 Uhr, Sa. u. So., 14-22 Uhr, StadtSchoppen. Gasthaus Atria, Innopark: So., 15 Uhr, Nashville, Country Music und Linedance.

Kapuzinerkirche: So., 17 Uhr, Sing Mit Chor, Benefizkonzert des ökumenischen Frauenchors, Eintritt frei, Spenden erbeten.

Main Side Sommergarten, Gartenschaugelände: So., 11-14 Uhr, Isabellas, musikalischer Frühschoppen.

Papiertheater, Grabkirchgasse 4: Sa. u. So., 17 Uhr, „Der Froschkönig“, ab 8 Jahren, Karten: (0 93 32) 86 92 oder www.papiertheater-kitzingen.de .

Roxy, Rosenberg 1: Fr. u. Sa. u. So., 19.30 Uhr, „Kaviar“, Komödie, Karten: www.das-roxy.de . Tourist-Information, Schrannenstr. 1: Sa. u. So., 11 Uhr, Stadtführung. Weinfestplatz: Sa., 11-17 Uhr, 10. Nachbarschaftsfest. TSV Hohenfeld, Sportgelände: So., 10-16 Uhr, Benefiz-Firmenfußballturnier, Festbetrieb, Tombola, kleiner Flohmarkt, Klinikclowns, Torwandschiessen, Hüpfburg u.v.m.; VA: Reinhart Immobilien Marketing und TSV Hohenfeld.

MAINBERNHEIM

Rathaus, Rathausplatz 1: Sa., 10.30 Uhr, Stadtführung.

MARKTBREIT

Kulturverein Marktbreit: Fr., 18 Uhr, Spieleabend im Freien, Gäste willkommen, Bouleplatz, Am Main.

MARKTBREIT-GNODSTADT

MGV 1869: Sa., 20 Uhr, Blasmusikabend zum 150-jährigen Jubiläum, Kilian Mend mit Marktbreiter Musikanten, Eintritt frei, Reithalle. So., Sängerfest, 9.30 Uhr Gottesdienst in der Festhalle, 12.30 - 13.30 Uhr Stundensingen im Sportheim und Feuerwehrhaus, 14 Uhr Festumzug, anschließend Massenchor, Zeubelrieder Musikanten, abends Erhard Schmidt.

MARKTSTEFT

Gemütliche Zecher: Sa., 18 Uhr, Sonnwendfeuer, Livemusik mit Joe's Music Jam & Matze on Lead Guitar, Feuerplatz Wasserloch.

OBERNBREIT

Am historischen Rathaus: Fr. bis So., Weinfest „Romantik & Wein“.

PRICHSENSTADT-BIMBACH

Schützenverein/Feuerwehr: Sa., Kirchweih, 21 Uhr Beatabend. So., 10 Uhr Festgottesdienst, anschl. Frühschoppen, ab 11.30 Uhr Mittagessen, 14 Uhr Festzug und Kirchweihpredigt, 19 Uhr Kommersabend zum 60-jährigen Bestehen des Schützenvereins. Mo., 18 Uhr Haxenessen im Festzelt.

RÖDELSEE

Schloss Crailsheim, Schloßstr. 2: Fr., bis Mo., 50. Rödelseer Weinfest, Infos: (01 76) 31 71 86 20, www.weinfest-roedelsee.de . St. Michaelskirche Schwanberg: Sa., 19.30 Uhr, Opus 4, Posaunenquartett, von Bach bis Gershwin, Eintritt frei, Spenden erbeten. So., 15.30 Uhr, Schloss- und Kirchenführung.

SCHWARZACH

Fränkisch Swing Big Band: Fr., 19 Uhr, „Swing am Main“, nur bei schönem Wetter, Sitzgelegenheiten und Verpflegung mitbringen, Sandbank, Infos: www.fraenkisch-swing.de oder www.facebook.de .

SEINSHEIM-WÄSSERNDORF

Schlossruinenverein: So., 15 Uhr, Führung auf dem Baumhoroskop-Weg, Treffpunkt: 15 Uhr Kindergarten, anschließend Einkehr.

SULZFELD

Wasserwacht: So., 10 Uhr, Sommerfest und Familien-Duathlon, Schwimmen im Freiwasser, anschl. Lauf um den Anglersee, je 1 km, Mainlände, Info und Anmeldung: www.wasserwacht-sulzfeld.de .

VOLKACH

Wallfahrtskirche Maria im Weingarten, Kirchbergweg 20: Musik: Sa., 18.30 Uhr, Vinotonale: „Romantik pur!“, Vokalensemble Cantabile Regensburg, Werke u.a. von F. Mendelssohn Bartholdy, A. Bruckner, J. Brahms und J. G. Rheinberger, Einlass 17.30 Uhr, Karten: www.vinotonale.de .

WIESENTHEID

Pfarrkirche St. Mauritius: Sa., 14 Uhr, „Der Schlosspark im Wandel der Jahreszeiten“, Schlossparkführung, Erwin Jäger.