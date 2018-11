Wohin am Wochenende?

DETTELBACH

Cineworld, Mainfrankenpark 21, Foyer: Sa., 18.30 Uhr, Tattoo-Aktion: „Verschwörung“, Infos über Tätowierungen, Andy Engel Tattoo aus Marktbreit. So., 11 Uhr, Entdecke die Welt: „New York State“, Dokumentationsfilm. So., 15 Uhr, Familienpreview: „Der Grinch“, 3D, 14 Uhr in 2D, 13 Uhr OV 3D, Karten: www.cineworld-main.de . Kultur- u. Kommunikationszentrum KuK, Rathausplatz 7: Fr., 19 Uhr, „Als das Wünschen noch geholfen hat: von glücklichen und törichten Wünschen“, Märchenabend für Erwachsene, mit Helena Beuchert, Elfi Bauer und Helene Sauter, musikalische Umrahmung von Magdalena Sauter (Harfe).

DETTELBACH-BIBERGAU

Musikverein Bibergau 1985: So., 14.30 Uhr, Herbstkonzert der Jugendgruppe, Eintritt frei, Pfarrheim.

IPHOFEN

Hallenbad: Sa., 17-22 Uhr, Wasserdisco. Rathaus, Verkündhalle: Musik: Fr., 19.30 Uhr, „The Roblee and friends“, Kammermusik von Klassik bis Swing, mit Duo Roblee und Ensemble Point of View, Karten: Tourist Information Iphofen, Tel. (0 93 23) 87 03 06.

KITZINGEN

Alte Synagoge, Landwehrstr. 1: Sa., 20 Uhr, Schwander, Goltz & Kandert, Klassik, Folk, Rockmusik und Jazz, Karten: Buchladen am Markt, Schöningh Buchhandllung, Abendkasse. So., 17 Uhr, „Auf nach Cuba“, Multivision, Michael Fleck, Karten: Buchladen am Markt, Schöningh Buchhandlung oder www.ticket.shop-kitzingen.de Häckerbühne Stadt Kitzingen: Fr. u. Sa., 19 Uhr, So., 17 Uhr, „Freitagnacht“, Theater von Stephan Greve, Rathaus, Rathaushalle, Karten: Tel. (0 93 21) 2 00, Rathaus Kitzingen oder Abendkasse. Stadtteilzentrum/Siedlung, Königsberger Str. 11: Fr., 15-20 Uhr, Winterfest „Sternenzauber im Winterwald“.

MARKTBREIT

Alter Kranen, Bernhard-Fischer-Str. 8: Führung: Sa., 10.30-11.30 Uhr, Stadtführung. Rathaus, Marktstr. 4: So., 17 Uhr, „Claire de Lune - Musikalische Impressionen aus Frankreich“, Kammerkonzert mit Dr. Astrid Eitschberger und Edwin Diele, Eintritt frei, Spenden erbeten.

MARKT EINERSHEIM

St. Matthäuskirche: So., 13-18 Uhr, Familienadvent.

NORDHEIM

Mainfähre, Nordheim-Escherndorf: Fr., 17 Uhr, Aufstellung des Weininselchristbaums.

PRICHSENSTADT- ALTENSCHÖNBACH

St. Marienkirche: Sa., 19 Uhr, Quartuba Rustica, Arrangements und Originalkompositionen von Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg, Philip Sparke und Daisuke Shimizu, Eintritt frei, Spenden erbeten.

RÖDELSEE

Schloss Crailsheim: Fr. 16-20 Uhr, Sa., 14-20 Uhr, So., 11-20 Uhr, Christkindles Werkstätten, Schönes und Exklusives für Weihnachten. Programm: Sa., 16 Uhr, musikalische Andacht mit dem Chor ad libitum in der evang. Kirche; 17 Uhr, vorweihnachtliche Musik mit den Jungbläsern der Musikschule Kitzingen im Schlosshof, Eintritt frei.

RÜDENHAUSEN

Weinkeller am Schloss, Schloßstr. 10: So., 18 Uhr, „Der fränkische Adel und die bayerische Verfassung“, Jesko Graf zu Dohna, Karten: Tel. (0 93 83) 70 44 oder karl@castell-ruedenhausen.de.

WIESENTHEID-GEESDORF

1. FC: Fr., 20 Uhr, Kirchweih, Großer Preisschafkopf. Sa., 20.30 Uhr, Kirchweihtanz mit „Tutti Frutti“. So., 14 Uhr, Kirchweihumzug.

WILLANZHEIM-HÜTTENHEIM

Hüttenheim: Sa., 14-20 Uhr, So., 11-18 Uhr, „Hofgenuss“.