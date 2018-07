Wohin am Wochenende?

CASTELL

Kirche: So., 20 Uhr, Casteller Orgelwoche: Jazz mit Violine und Orgel.

DETTELBACH

Open Air im Cineworld, Mainfrankenpark 21: Fr., 21.30 Uhr, „Unter deutschen Betten“, Komödie; Sa., 21.30 Uhr, „Das Leuchten der Erinnerung“.

GEISELWIND-GRÄFENNEUSES

Feuerwehrhaus: Fr., Kirchweih, 18.30 Uhr Aufstellen des Kerwabaums, Festbetrieb mit DJ Wiesel; Sa., 18.30 Uhr Festbetrieb mit den „Seitz Bubn“, 19 Uhr kath. Gottesdienst in der Marienkapelle; So., 10 Uhr ökum. Gottesdienst in der Marienkapelle, 14 Uhr Kerwa-Umzug, Steigerwaldkapelle Geiselwind, Predigt und Festbetrieb mit Da Ludwig.

IPHOFEN

Marktplatz: Fr. Winzerfest, 19 Uhr Schlosskapelle Erlach, 21 Uhr House im Schulhof; Sa., 19 Uhr Großlangheimer Musikanten; So., 10 Uhr Festgottesdienst, 11.30 Uhr Musikfrühschoppen mit der BigKitzBand, 14 Uhr Franconia Sextett; 18 Uhr Blaskapelle Oberscheinfeld.

IPHOFEN-HELLMITZHEIM

Flatterhaus, Mönchsondheimer Str. 8: Fr., 19 Uhr, Fledermausspaziergang durch Hellmitzheim mit Hellmine Langohr.

IPHOFEN-MÖNCHSONDHEIM

Kirchenburgmuseum, An der Kirchenburg 5: Sa., 14-15 Uhr, Führung „Das Evangelische Klosterdorf Mönchsondheim“, Treffpunkt: Museumskasse, Eintritt frei; So., 14-15 Uhr, „Andorn - ein Portrait der Arzneipflanze des Jahres 2018“, Roswitha Dorsch.

KITZINGEN

Deutsches Fastnachtmuseum, Luitpoldstr. 4: So., 17 Uhr, „Der Garten und sein Mensch - vom Gartenwerk zum Gartenzwerg“, Gartengeschichten, Hildegard und Hans Driesel, musikalische Umrahmung mit Marina Klinger (Harfe). Gartenschaugelände, Am Bleichwasen: So., 19-21 Uhr, „Pop meets Classic“, Streichorchester der Musikschule, Leitung: Mary Lynn Zack, entfällt bei Regen, Eintritt frei. Kirchplatz, Sickershausen: Sa., 18 Uhr, So., ab 13 Uhr, Straßenweinfest. Modellfluggelände: Sa. u. So., Heli Oldi Treffen der Modellflug-Gemeinschaft: „50 Jahre Modellhubschrauberflug in Deutschland“. Seiler Pianofortefabrik, Schwarzacher Str. 40: Sa., 17 Uhr, Ioana Ilie, Klavierkonzert, Werke von Bach, Schubert, Weber und Debussy.

KLEINLANGHEIM

Kirchenburg: So., 14 Uhr, Liedernachmittag, Chöre aus Thüngersheim, Großlangheim und Sugenheim.

KLEINLANGHEIM-ATZHAUSEN

Feuerwehrhaus: Sa., 20 Uhr, Preisschafkopf; So., Sommerfest der Feuerwehr, 11.30 Uhr Festbetrieb.

MARKTBREIT

Breitbach: Fr., 19 Uhr, Familienensemble Shulyakovskiy, aus St. Petersburg „Bach am Bach“, klassisch und verjazzt, Eintritt frei, Spenden erbeten, Karten: (01 71) 8 81 78 01 oder ibeutler@beutler-bau.de.

RÖDELSEE

St. Michaelskirche Schwanberg, Brunnen: So., 14 Uhr, Schlossparkführung: „Garten Eden - Paradise Lost “, Eintritt frei, Spenden erbeten.

RÜDENHAUSEN

Weinkeller am Schloss, Garten: So., 11-18 Uhr, Mein kleines Weinfest, Werke des fränkischen Künstlers Theophil Steinbrenner, Musik von Hutzl und Zwetschger.

SCHWARZACH- STADTSCHWARZACH

Steinbrenners Skulpturenpark, Schweinfurter Str. 17 /19, Seebühne: So., 10.30 Uhr, Burr & Klaiber, Matinee zur Sommerserenade, Karten: (01 70) 2 47 67 14 oder Galerie am Langen Wasen (0 93 24) 10 54.

SEGNITZ

Festplatz am Main: Fr., 19 Uhr, Mainfest „Genuss am Fluss“, The Hemlocks, anschließend Starfish; Sa., 18 Uhr, Festbetrieb, 20 Uhr Die Zeubelrieder frei; So., 10 Uhr Gottesdienst, 13 Uhr Kinderprogramm, 16 Uhr Willanzheimer Musikanten.

SEINSHEIM

Landschaftssee: So., Seefest mit Triathlon, 10 Uhr Gottesdienst, 12.30 Uhr Kindermannschaftstriathlon, 13.30 Uhr Mannschaftswettbewerb, 14.30 Uhr Einzelwettbewerb, 16.30 Siegerehrung, 17 Uhr „Rock am See“ mit Experience.

SOMMERACH

Ortsmitte: Weinfest Stil und Faszination, Fr., 20 Uhr Smile; Sa., 14 Uhr Dorfspaziergang, 16 Uhr Blasmusikkapelle Moosdorf, Weinbergspaziergang, 20 Uhr, Frankenbläser; So., 13.30 Uhr Duo Fun mit Musik, 18 Uhr Musikkapelle Sommerach.

VOLKACH

Museum Barockscheune, Weinstr. 7: Fr., 17-18 Uhr, Führung „Aufbruch zur Freiheit“, Dr. Ute Feuerbach. Wallfahrtskirche Maria im Weingarten, Kirchbergweg 20: So., 18.30 Uhr, „Musikalische Andacht“, Frauenvokalensemble Cantabile, Matthias Braun (Orgel) mit Werken von Bach, Nystedt, Gjeilo, Mendelssohn. Eintritt frei.

WIESENTHEID

Rehäuser Gasse: Fr., Allee-Weinfest,19 Uhr The W Beat Boys; Sa., 19 Uhr Melly & Clyde; So. 11 Uhr Alleinunterhalter Helmut, 18 Uhr Tequila. Pfarrkirche: So., 17 Uhr, Popcorn Chor Rechtenbach und Umgebung, Konzertprogramm „Wir laden Sie auf!“, christliche Musik, Pop- und Musicalstücke. St. Mauritius: Sa., 14 Uhr, Schlossparkführung.