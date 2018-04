Wohin am Wochenende?

ALBERTSHOFEN

Ortsgebiet: So., 10-17 Uhr, Tag der offenen Gärtnereien, Vorführungen, Verkostungen, Kinderprogramm.

DETTELBACH

Frankenhalle, Adolf-Oesterheld-Str.: Fr. u. Sa., Metal Franconia Festival, Subway To Sally, The Haunted, Rage u. a..

GEISELWIND

EventZentrum Strohofer, Scheinfelder Str. 15-23, Eventhalle: Sa., 20 Uhr, Stahlzeit, Einlass 19, Tribute Show.

IPHOFEN

Gewerbegebiet Alte Reichsstraße/Bahnhofstraße: So., 11-17 Uhr, Tag der offenen Betriebe, 11 Uhr Eröffnung bei Fa. Noack, 11.30 Uhr Vorstellung und Begrüßung der Fa. Hagra, ab 12 Uhr verkaufsoffen. Karl-Knauf-Halle: Sa., 20 Uhr, Carolin No, 11 Years of November „band show“, Einlass 19 Uhr, Karten: Tel. (0 93 23) 87 03 06 od. tourist@iphofen.de.

IPHOFEN-MÖNCHSONDHEIM

Kirchenburgmuseum, Kirchstr. 5: Führung: Sa., 14-15 Uhr, „Zeitreise in die Vergangenheit“.

KITZINGEN

Alte Synagoge, Landwehrstr. 1: Sa., 20 Uhr, Iontach, „Irish Music Unlimited“. Ev. Stadtkirche: So., 16 Uhr, Martin Blaufelder, Werke von Bach, Dubois und Fletcher, Eintritt frei. Etwashausen: So., 13-18 Uhr, Tag der offenen Gärtnereien, Shuttlebus ab 13.30 Uhr zur vollen und halben Stunde, Zustiegsmöglichkeit: Bürgerzentrum oder Bushaltestelle Hallenbad. Hotel Cavallestro, Im Richthofen Circle 5: Sa., 20 Uhr, „Trotzdem“, Kabarett, Christian Springer. Kreuzkapelle, Etwashausen: So., 16.45 Uhr, Martin Blaufelder und Christian Stegmann, barocke Musik für Bariton und Orgel, Eintritt frei. Kath. Stadtkirche St. Johannes: So., 17.30 Uhr, Christian Stegmann, Orgelwerke von Vierne und Karg-Elert, Eintritt frei, abschließend Umtrunk im Pfarrgarten. Stadtgebiet: So., 13-18 Uhr, Kitzinger Frühling, Automeile, Livemusik, Kinderprogramm, französischer Genussmarkt, Parkgaragen kostenfrei geöffnet.

NORDHEIM

Divino Nordheim-Thüngersheim, Langgasse 33, im Hof: So., 15 Uhr, Divino Wein Grooves, mit Mambo Cats, Eintritt frei. Skatehalle: Sa., 10-22 Uhr, Skate 'n' Rock Miniramp-Contest, Eintritt frei.

OBERNBREIT

Schützenhaus: Fr. u. Sa., 19.30 Uhr, „Neurosige Zeiten“, Komödie von Winnie Abel, Karten: Raiffeisenbank, Salon Brigitte Marktbreit, Tel. (0 93 32) 14 24.

RÖDELSEE

Schloss Schwanberg, Schlosspark: So., 14 Uhr, Führung „Ein Park zum Verlieben“, Diana Fuchs, TP: Brunnen an der St. Michaelskirche; 15.30 Uhr, Konzert „Freuet Euch der schönen Erde“ zw. Neptun und Pergola, Kirchenchor Rödelsee, Eintritt frei, Spenden erwünscht.

RÜDENHAUSEN

Weinkeller am Schloss, Schloßstr. 10: So., 11 Uhr, Musikalischer Weißwurst-Frühschoppen, mit der Blaskapelle Sumpfbiber, Eintritt frei.

SCHWARZACH

Schwarzachhalle (Schulturnhalle): So., 14-17 Uhr, Zumba Fitness Party, zugunsten der Regenbogenstation Würzburg.

SOMMERACH

Sportheim: Fr. u. Sa., 19.30 Uhr, „Endlich fort aus dem Alltagstrott“, Lustspiel in drei Akten, Karten: Tel. (0 93 81) 67 18 und Abendkasse.

VOLKACH-ESCHERNDORF

Dorfplatz: Sa., 18 Uhr, „Escherndorfer Sinneszauber“, weinkulinarischer und kabarettistischer Spaziergang mit Georg Koeniger, Karten: Rathaus Volkach oder Tel. (0 93 81) 4 01 12.

VOLKACH-GAIBACH

Schloss Gaibach, Schönbornstr. 2, Konstitutionssaal: Sa., 19.30-21 Uhr, „Die Gedanken sind frei“, Revolutionspoesie von Heine bis Fallersleben, Hans Driesel (Rezitation), Stefanie Herchet (Sopran), David Reß (Klavier), Einlass 18.45 Uhr.

WIESENTHEID

Steigerwaldhalle: Sa., 10.30-18 Uhr, „Tag der Jagd“, Standkonzerte der Kitzinger (11.30 Uhr) und Gerolzhöfer (15 Uhr) Jagdhornbläser, Hundevorführung (14 Uhr), Bilderausstellung, Trophäenschau, Infostände, Quiz.