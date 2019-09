Wohin am Wochenende im Landkreis?

LANDKREIS KITZINGEN

Tag des offenen Denkmals: So., „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Infos, Öffnungszeiten und Führungen unter www.tag-des-offenen-denkmals.de

BUCHBRUNN

Spielplatz: So., 14.30-18 Uhr, Spielplatzfest.

CASTELL

Fürstlich Castell'sches Domänenamt, Schlossplatz 5: Sa., 13-17 Uhr, Thementag: „Wein und Wald in Castell“. Schlossgarten: So., 11-19 Uhr, 14. Casteller Weinwandertag, 13-17 Uhr Schlosskeller geöffnet, 14.30 Uhr Führung Schlossgarten, 16.30 Uhr Führung Kirche, 13 und 17 Uhr Führung Schlossberg.

DETTELBACH

Innenort: Fr., ab 17 Uhr, Wein & Genuss Schlenderei. Kultur- und Kommunikationszentrum KuK, Rathausplatz 6: Führung: Sa., 11-12 Uhr, Stadtführung für Einzelgäste, Infos: (0 93 24) 35 60. Skulpturen- und Freizeitpark, Mainlände: Fr.-So., Weinhäusle.

DETTELBACH-BIBERGAU

Festhalle: Sa., Bergfest, 18.30 Uhr Festumzug, Eintritt frei. So., 11.30 Uhr Mittagstisch, 18 Uhr Musikverein Bibergau, 21 Uhr Luftballonverlosung, Eintritt an allen Tagen frei.

IPHOFEN

Mittelwald-Informationszentrum: Führung: So., 11.30-18 Uhr, BayernTourNatur: Wald- und Naturschutztag, Infos: Ruth Holfelder (0 93 23) 87 51 06 oder info@fbg-kitzingen.de. Tourist-Information, Kirchplatz 1: Sa. u. So., 10.30 Uhr, Stadtführung.

IPHOFEN-MÖNCHSONDHEIM

Kirchenburgmuseum, An der Kirchenburg 5, Gasthaus „Schwarzer Adler“: Musik: Sa. , Standkonzerte, 11.30 Uhr Posaunenchor Trabelsdorf, 13.30 Uhr Posaunenchor der Auferstehungskirche Fürth, bei schlechtem Wetter in der Dorfkirche. So., 14-15 Uhr, Führung „Zeitreise in die Vergangenheit“, Treffpunkt: Museumskasse, So., 15 Uhr, Standkonzert, Posaunenchor aus Stein, bei schlechtem Wetter in der Dorfkirche.

KITZINGEN

Alte Mainbrücke: Fr., 17-22 Uhr, Sa. u. So., 14-22 Uhr, StadtSchoppen. Seiler Pianofortefabrik, Schwarzacher Str. 40, Etwashausen: Fr., 19 Uhr, Weltklassik am Klavier: Laetitia Hahn, „Waldstein - ein junger Star greift nach den Sternen!“, Werke von Beethoven, Chopin und Bach, Platzreservierungen (02 11) 9 36 50 90. TGK: So., Familien-Rad-Tour, Start: 10 Uhr GWF Kitzingen/Repperndorf, Touren von 42 km bis Radmarathon über 215 km, Familientour 20 km, Info und Anmeldung: www.TG-Kitzingen.de . Tourist-Information, Schrannenstr. 1: Sa. u. So., 11 Uhr, Stadtführung. Wander-Club Schiefer Turm: Sa., 7-13 Uhr, 46. Internationaler Wandertag, Treffpunkt: Stadtteilzentrum/Siedlung. So., 7-13 Uhr, 46. Internationaler Wandertag, 11.30 Uhr Preisverleihung.

MAINBERNHEIM

Altstadt: Sa., ab 18 Uhr, „Berna klingt echt gut!“ - Livemusik in historischen Gebäuden, Scheunen und Kellern. Brauschmiede, Schmiedgasse a: Sa., 10-20 Uhr, Brau- und Schanktag.

MARKT EINERSHEIM

Marktplatz: So., 13-15 Uhr, Spaziergang zum Wengertshäusla von Markt Einersheim, Linda Schatz.

MARKTSTEFT

Schützengesellschaft: Fr., 18 Uhr Bieranstich/Kirchweihschießen. Sa., 16 Uhr Festbetrieb/Kirchweihschießen. So., 9.15 Uhr Gottesdienst, 10-11.30 Uhr Schützenkönigschießen, 13.30 Uhr Schützenumzug, 15 Uhr Festbetrieb/Kirchweihschießen, 17.30 Uhr Königsproklamation, Schützenhaus, Hauptstr. 47 a.

NORDHEIM

Divino Nordheim-Thüngersheim, Langgasse 33: Sa. u. So., 11-18 Uhr, „Unikat sucht Liebhaber“, Kunsthandwerkermarkt.

PRICHSENSTADT

Mühlseelein: Sa., 11-21.30 Uhr, So., 11-18 Uhr, Mittelaltermarkt.

SCHWARZACH- MÜNSTERSCHWARZACH

Feuerwehrhaus: Fr., Klosterer Kerm, 18 Uhr Kirchweihumzug mit Predigt und Festbetrieb, 18.45 Uhr Aufstellung Kerm-Baum. Sa., 18 Uhr Festbetrieb, 20.30 Uhr Church Street 10.

SEINSHEIM

Weinparadiesscheune: Sa., 10-13 Uhr, Traumrunde Hüttenheim - Seinsheim, geführte Wanderung.

SEINSHEIM-WÄSSERNDORF

Schlossruine: So., Schlossruinenfest, 10.30 Uhr Festgottesdienst, 11.30 Uhr Mittagstisch, 13, 14.30 und 16 Uhr Führungen durch die Ruine.

VOLKACH

Marktplatz: Sa., 11 Uhr, Weinlese-Eröffnungsfest, 11-14 Uhr Stadtkapelle Volkach, 14-17 Uhr Franconia Sextett.

VOLKACH-EICHFELD

Sportplatz: Fr., Kirchweih, 21 Uhr Beatabend mit DJ S-Towner. Sa., 19 Uhr Tanz mit Sammy. So., 10 Uhr Weißwurst-Frühstück, 14 Uhr Kirchweihpredigt, 19.30 Uhr Comedy mit Sven Bach.

WIESENBRONN

Geisberg, Am Kreuz: So., Segnung der ersten Trauben, 10.30 Uhr Gottesdienst, bei Regen in der Kirche zum hl. Kreuz. Schützenverein: So., Schützenfest, 13 Uhr Standkonzert Musikkapelle Reusch, 13.30 Uhr Schützenzug.

WIESENTHEID

Pfarrkirche St. Mauritius: Sa., 14 Uhr, „Der Schlosspark im Wandel der Jahreszeiten“, Schlossparkführung, Führung: Ernst Jäger.

WILLANZHEIM-HÜTTENHEIM

Burschenschaft: Fr., Kirchweih, 18 Uhr, Jugendandacht mit Band. So., 13 Uhr Kirchweihumzug, 16 Uhr Fußballspiel, Fahrradmuseum geöffnet, Marktplatz.