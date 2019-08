Wohin am Wochenende im Landkreis Kitzingen?

DETTELBACH

Open Air im Cineworld, Mainfrankenpark 21: Fr., 21.30 Uhr, „Und wer nimmt den Hund?“, Beziehungskomödie. Sa., 21.30 Uhr, „Gloria - Das Leben wartet nicht“, romantische Komödie, Karten: (0 93 02) 93 13 04 oder www.cineworld-main.de . Skulpturen- und Freizeitpark, Mainlände: Fr. ab 17 Uhr, Sa. u. So., ab 14 Uhr, Weinhäusle – Kunst und Wein am Main mit Mini-Ausstellung „Bürger für Bürger“. Sa., 20.30 Uhr Open-Air-Kinonacht „25 km/h“. Wasserwachthaus: So., 12-17 Uhr, Familien- und Erlebnistag, Seilbahn, Rollenrutsche, Hüpfburg, Slackline, schminken, basteln.

IPHOFEN

Tourist-Information, Kirchplatz 1: Sa. u. So., 10.30 Uhr, Stadtführung.

IPHOFEN-HELLMITZHEIM

Flatterhaus, Mönchsondheimer Str. 8: Sa., 19-21 Uhr, Europäische Fledermausnacht, 20.30 Uhr Fledermausexkursion, Gäste willkommen.

KITZINGEN

Alte Mainbrücke: Fr., 17-22 Uhr, Sa. u. So., 14-22 Uhr, StadtSchoppen. Biergarten Am Berg'la, Sickershausen: Sa., 20 Uhr, Redwood Tree. Förderverein ehemalige Synagoge: So., 11-17 Uhr, Führung zum neuen Synagogenbau des 19. Jahrhunderts, Treffpunkt: vor der Synagoge, „Innovation“, Dr. Harald Knobling. Förderverein Gartenschaugelände: So., 11-14 Uhr, musikalischer Frühschoppen mit „The Hemlocks“, Main-Side-Sommergarten beim Mehrgenerationenspielplatz am Grtenschaugelände. Roxy, Rosenberg 1, Blauer Saal: Fr. u. Sa. u. So., 19.30 Uhr, „Stern von Indien“, Drama. Roter Saal: Fr. u. Sa. u. So., 19.45 Uhr, „Elephant to India“, Dokumentarfilm. Tourist-Information, Schrannenstr. 1: Sa. u. So., 11 Uhr, Stadtführung.

MAINSTOCKHEIM

Festgelände am Main: Fr., Kirchweih, 20 Uhr, DJ HighFive, Sa., 20 Uhr, Kingsize Cat, So., 14 Uhr, Kirchweihumzug, 15.30 Uhr, Let's Dance. Volkstanzgruppe: Sa., 20 Uhr, Fränkischer Volkstanzabend, Die fränkischen Straßenmusikanten, Karin Bümlein, Mehrzweckhalle.

MARKTBREIT

Lack Training Stables, Am Johannisholz 1: Sa. u. So., 8-18 Uhr, Western-Reitturnier, Eintritt frei.

PRICHSENSTADT- ALTENSCHÖNBACH

Innenort: Fr.-So., Kirchweih, Fr., 17 Uhr Kesselfleisch; So., 13.30 Uhr Kirchweihumzug.

RÖDELSEE

Jüdischer Friedhof: Führung: So., 15 Uhr, „Innovation - Erneuerung“, Margret Löther. Schloss Crailsheim, Schloßstr. 2: Fr., Kirchweih, 21 Uhr Beatabend mit Aeroplane. Sa., 21 Uhr Bayernmän. So., 14 Uhr Umzug, anschl. Kirchweihpredigt; Ausklang mit Partyrocker, Eintritt frei. Schwanberg: So., 15.30 Uhr, Schloss- und Kirchenführung, Treffpunkt: Brunnen vor der Kirche, Eintritt frei, Spenden erbeten.

RÜDENHAUSEN

Weinkeller am Schloss, Schloßstr. 10: Sa., 18 Uhr, Blechintakt, böhmische Blasmusik, Eintritt frei, Spenden erbeten, entfällt bei Regen.

SCHWARZACH-GERLACHSHAUSEN

SpVgg Münsterschwarzach-Gerlachshausen: Fr., 19.30 Uhr, 3. Kirchweih-Schafkopf, Sportheim. Sa., Familienkerm, mit Fußball, Hüpfburg, Spielstraße und Live Musik mit Let's Dance, Sportheim.

SEINSHEIM

Weinparadiesscheune: So., 14-15.30 Uhr, „Paradiesische Aussichten“, Führung im Weinparadies Franken.

SOMMERACH

Innenort: Sa., 11 Uhr, Erleben und Genießen - Tag der offenen Höfe, 11 und 13 Uhr Kräuterführung in der Villa Sommerach, 15 Uhr Ortsrundgang mit Weinempfang. So., 11 11 und 13 Uhr Kräuterführung in der Villa Sommerach, 11 Uhr Ortsrundgang mit Weinempfang, 13-15 Uhr Fränkisch Swing Band.

SULZFELD

Weinkellerei G. K. Vollert, Peuntgasse 13: So., 17 Uhr, „Ohne Freibier wär das nie passiert“, Kabarett, Helmut A. Binser, Karten: (0 93 21) 47 17.

VOLKACH-ASTHEIM

Mainschleifenbahn: So., 14 Uhr, Rollende Weinprobe im Schienenbus.