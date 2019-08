Wochenrückblick: Der Wahlkampf fährt Bus

Vieles spricht dafür, den öffentlichen Nahverkehr stärker zu nutzen, nicht nur Umwelt- und Klimaschutz. Doch wie gut funktioniert dieser in der Praxis? Dieser Frage ging die Kitzinger CSU-Frauen-Union in einem simplen Selbstversuch nach: Eine Mutter mit zwei Kindern fuhr in Kitzingen mit dem Bus vom Bahnhof zum Krankenhaus. Ein Schelm, wer hinter der Aktion versteckte Botschaften des kommenden Kommunalwahlkampfs wittert. Oder?

Das Resümee des Praxistests fiel durchwachsen aus. Die Reaktionen auf ein Facebook-Video von der Aktion ebenfalls. Von "Jammern auf hohem Niveau" berichtete dort ein Nutzer von den Erfahrungen mit dem Kitzinger ÖPNV. Eine Gegenstimme hielt fest: "Kitzinger Nahverkehr ist die Hölle."

Ebenso wenig still wie der Verkehr, steht in den Sommerferien der Betrieb des Kitzinger Gerichts. An dieser Stelle mal eine respektvolle Zwischenbemerkung: Die Zahl der dort verhandelten Prozesse beeindruckt. Allein in dieser Woche waren es um die 30. Das Verbrechen ruht eben nie – und Justitia macht keine Sommerpause. Ob Lug und Betrug , menschliche Schicksale , Unterschlagung und ein Pfefferspray-Einsatz, der einem Kleinkind das Leben hätte kosten können ... die Verfahren boten viel Einblick in die dunkle Seite der menschlichen Seele.

Spontane Helfer retten, was zu retten ist

Dunkel war's auch, als in Sommerach nachts ein unbekannter Täter in offensichtlich geistige Umnachtung mit einem schweren Fahrzeug auf dem örtlichen Fußballplatz seine Runden zog und dabei den Rasen verwüstete . Tags darauf versuchte eine eilig zusammengetrommelte Mannschaft an Helfern vom Rasen zu retten, was noch zu retten war . Ob's funktioniert hat, wird sich zeigen. Es war nicht der erste Anschlag auf Sportplätze im Landkreis in den vergangenen Jahren. Doch auch im jüngsten Fall sind die Hinweise auf einen möglichen Übeltäter deutlich dünner gesät als der Rasensamen, der das ramponierte Spielfeld möglichst schnell wieder ergrünen lassen soll.

Wie jedes Jahr ist der August die Hochzeit der Ferienpass-Angebote. Ob Ausflüge in Freizeitparks, Besuche bei der örtlichen Feuerwehr, Wandern oder Basteln – Vereine und Verbände lassen sich fiel einfallen, um bei den Kindern, die nicht mit ihren Eltern verreist sind, möglichst keine Langeweile aufkommen zu lassen. Dass Kinder offen sind für vieles, zeigte ein Angebot in Volkach. Dort besuchten Kinder einen Fischzuchtbetrieb . Dort ging's nicht nur harmonisch zu (Stichwort: Krötenstreicheln), sondern auch blutig: Die Kinder haben Fische ausgenommen. Nur ein Mädchen wollte nicht mit in den Schlachtraum.