Wochenrückblick: Bunt als Lieblingsfarbe

Dass die Welt nicht mehr ganz so bunt erscheint wie noch vor einigen Jahren, ahnten wir schon länger. Nun haben wir es auch schriftlich: Haribo verkauft seine Gummibärchen bald auch einfarbig. Nur gelbe Gummi-Tierchen – das kann man doch nicht ernsthaft wollen. Die Mischung macht's doch. Man könnte jetzt natürlich einen Bezug zu Mainbernheim herstellen: Hätte sich das Unternehmen mal lieber nicht von dort zurückgezogen . Vielleicht wäre dann ja alles anders gekommen: Statt Einheitsfarbe hätte es vielleicht noch drei, vier weitere Farben für die bunte Tüte gegeben. Dass der Gummibärchen-Gigant aus dem Kitzinger Land abgewandert ist, ist übrigens auch schon wieder eineinhalb Jahre her.

Bleiben wir farblich und kommen noch einmal nach Markt Einersheim, wo am Dienstag in der Grundschule 31 Erstklässler staunen durften : Da waren ganz viele wichtige Leute gekommen. Sogar der Bürgermeister. Und eine Frau, die sagte, sie sei die Landrätin. Sogar die Polizei war da. Aufregend. Es ging um die Verkehrsicherheitsaktion "Sicher zur Schule – Sicher nach Hause", die jedes Jahr an einer ausgewählten Schule stattfindet.

Achtung, Sicherheitshinweise

Kitzingens Polizei-Chef Markus Hack nutzte die Gelegenheit, um an ein paar elementare Hinweise und die Vorbildfunktion der Erwachsenen zu erinnern: An roten Ampeln stehen bleiben. Vor dem Überqueren der Straße nach links und rechts zu schauen. Danke dafür! Manchmal hat man ja den Eindruck, dass keiner mehr schaut – da wird über die Straßen gelaufen, als sei das Auto noch nicht erfunden.

Übrigens, raten Sie mal, was über der kleinen Feier in Großbuchstaben im Wind flatterte? Es war der schöne Spruch "Unsere Schule ist bunt". Das bringt uns dazu, den Schulanfängern gleich mal einen Tipp mit auf den Weg zu geben: Ja, das ist jetzt der Ernst des Lebens. Was man aber nicht vergessen darf: Das Leben ist immer so bunt, wie man es sich ausmalt. Oder, um es mit Hildegard Knef und ihrem Rote-Rosen-Lied etwas prosaischer zu sagen: "Die Welt sollte sich bunt gestalten und ihre Farben nicht für sich behalten!"

Herbst und Genuss

Jetzt im Herbst muss man gar nicht groß malen und singen, weil sowieso schon alles bunt ist. Was auch für den kunterbunten Genuss gilt: Hoch lebe die Federweißen-Kürbissuppe-Zwetschgenkuchen-Zeit! Das ist so bunt wie Sonnenuntergang, Regenbogen und die Markt Einersheimer Grundschule zusammen.