Wo kann während der Sanierung der Gartenstraße geparkt werden?

Die Planungen sind abgeschlossen, jetzt gilt es, die Zuschüsse zu prüfen und dann zügig ausschreiben: Die Vorgaben für die Sanierung der Gartenstraße in Obernbreit sind gemacht, noch einmal stelle Planer Christian Horn den Obernbreiter Räten die nach einer Anliegerversammlung überarbeiteten Pläne vor.

Die drängende Frage aus den Zuschauerreihen, wo denn während der Bauphase geparkt werden könne, muss noch geprüft werden. Für diese Zeit könnte etwa das Parkverbot im Gertholzweg zugunsten der Anlieger aufgehoben werden. Ob dann auch das Parken in der Marktbreiter Straße erlaubt werden kann, wird noch geklärt.

Schon im Mai 2018 stellte die Kirchenverwaltung von St. Burkard einen Zuschussantrag für die Sanierung der Kirche, die auf gut 1,1 Millionen Euro geschätzt wird. In zwei nichtöffentlichen Sitzungen beschlossen die Räte eine Förderung von zehn Prozent der Kosten. Nachdem nun ein konkreter Finanzierungsplan von 1 143 700 Euro vorliegt, konkretisierten die Räte ihre Zusage: Die zehn Prozent bleiben, werden jedoch auf maximal 120 000 Euro gedeckelt.

Bei einem größeren Unfall auf der A 7 im November 2019 wurde auch das Fahrzeug der Helfer vor Ort (HvO) in Obernbreit so stark beschädigt, dass eine Ersatzbeschaffung nötig wird. Die Kosten von rund 36 000 Euro kann die Organisation, die sich ansonsten über Spenden und Altpapiersammlungen in Obernbreit finanziert, nur durch Zuschüsse zusammen bekommen. Die vom Markt Obernbreit erbetenen 3000 Euro stockten die Räte auf Antrag von Otmar Faber auf 5000 Euro auf. Rund ein Drittel der Einsätze der HvO fallen auf den Markt, die Hälfte aber auf den Nachbarn Marktbreit, so dass die Räte auf einen höheren Zuschuss von dort hoffen.

Gleich zwei Mal werden die Räte in den kommenden Wochen zusammen mit Nachbarn tagen: Am 4. März findet eine gemeinsame Sitzung mit dem Segnitzer Gemeinderat zum Thema Niederschlagswassergebühren statt und am 7. April tagen alle Räte der Verwaltungsgemeinschaft zum Thema Car-Sharing im ländlichen Raum.

Warum ist die Nestschaukel im neu gestalteten Spielplatz Sieben Bäume abgebaut, so eine Frage von Ratsmitglied Matthias Tremmel. Weil die Kette zu lang ist oder auch der Schotter darunter zu hoch eingebaut, so die Antwort von Bürgermeister Bernhard Brückner. Nach Rücksprache mit dem Hersteller wird die Schaukel wieder eingehängt.