Wo Modellbauherzen höher schlagen

Vom kleinen Segelflugzeug bis zum Kampfjet, von der kleinen elektrischen Modellokomotive bis zur manntragenden Dampflok – bei der Ausstellung der Modellbaufreunde Volkach am 30. und 31. März kommen alle Fans von Flug-, Schiff-, Eisenbahn und Fahrzeugmodellen auf ihre Kosten.

Neben High-Speed Hydrorennbooten werden in und vor der Mainschleifenhalle auch Geländecrawler, Lkw, Formel-1-Fahrzeuge und exakt nachgebaute Panzermodelle und Dampfmaschinen vorgeführt, wie es in der Ankündigung heißt. Racecopter werden durch aufgestellte Tore fliegen, Flächenmodelle schreiben Figuren in den Himmel, eine maßstabsgerechte Stadt erwacht mit einigen Baustellen in der Halle zum Leben. Ergänzt wird das Angebot durch Airbrushlackierungen, 3-D-Drucker-Vorführungen und teils riesige Ein- und Mehrleinendrachen, die zum größten Teil handgefertigt sind.

Ein Modellflugzeug selbst bauen

Zusammen mit Jugendwart Reinhold Euler können die kleinen Besucher ein einfaches Modellflugzeug in der Halle basteln. Die einzelnen Bauteile werden mit einem warmen Schneidedraht nach Schablonen ausgeschnitten. Außerdem kann der flugzeugbegeisterte Nachwuchs sein Steuerverhalten am Simulator testen.

Für spezielle Fragen und Informationen aus allen Modellbaubereichen stehen den Besuchern den ganzen Tag Modellbaufachhändler sowie Kollegen befreundeter Flug- und Modellautovereine, wie dem MFG Condor aus Schweinfurt und dem MST Estenfeld, zur Verfügung.

Über Rechte und Pflichten beim Betrieb von Quadrocoptern und das FPV- Fliegen allgemein, wird Sigurd Wiesinger, Sachbearbeiter für Luftverkehrsrecht bei der Polizeiinspektion Schweinfurt, informieren. Dabei wird er auch auf die Drohnen- Verordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur eingehen.

Die Modellbauausstellung findet statt am Samstag und Sonntag, 30.und 31. März, von 10 bis 18 Uhr in der Mainschleifenhalle in Volkach.