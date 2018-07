Mönchsondheim vor 51 Minuten

Wirtshausgeschichten im Kirchenburgmuseum

Am Samstag, 14. Juli, können Besucher des Kirchenburgmuseums Mönchsondheim von 14 bis 15 Uhr Museumsführer Georg Pfeiffer lauschen, wenn er Anekdoten über das dörfliche Wirtshausgeschehen vergangener Tage berichtet. Zwischendurch kann die aktuelle Sonderausstellung „(K)ein Kraut gewachsen“ im alten Gasthaus besichtigt werden. In der offenen Führung „Sundemer Wirtshausgeschichten“ berichtet Museumsführer Georg Pfeiffer historische Fakten und Anekdoten zum historischen Wirtshaus Zum Schwarzen Adler, das 1790 erbaut wurde und eine spannende Besitzer- und Familiengeschichte mit Höhen und Tiefen bis zur Einstellung des Wirtshausbetriebes im Jahre 1950 bietet. Die Teilnahme an der offenen Führung ist kostenlos, nur der Museumseintritt ist zu entrichten. Treffpunkt ist an der Museumskasse.