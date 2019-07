Wirtschaftsschule feiert: Regierungspreis geht an Elisabeth Koch

Im beruflichen Schulzentrum in Kitzingen erhielten am Freitagabend 61 Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlusszeugnisse. Unter dem Motto „Black and White“ begrüßte die stellvertretende Schulleiterin OStRin Bettina Schütz geladene Gäste und gratulierte den Absolventinnen und Absolventen zum erfolgreichen Abschluss. Sie beschrieb in welch vielfältige berufliche Richtungen die Jugendlichen gingen.

Der Leiter des beruflichen Schulzentrums Kitzingen-Ochsenfurt, OStD Frank Delißen, lobte die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Kitzingen, dem Sachaufwandsträger der Wirtschaftsschule und dem Landkreis Kitzingen. Er zeigte sich überzeugt, dass die Absolventinnen und Absolventen mit dem, was sie an Inhalten und Werten an der Wirtschaftsschule gelernt haben, beste Voraussetzungen für ihren weiteren Lebensweg erworben hätten.

Dr. Uwe Pfeiffle, Stadtrat und Schulreferent der Stadt Kitzingen überreichte als Anerkennung für herausragende Leistungen (Notendurchschnitt 1,5) den Regierungspreis an die Schülerin Elisabeth Koch. Robert Finster, stellvertretender Landrat, betonte, dass stark ausgebildete Kräfte gesucht seien und erklärte, welchen Beitrag dafür die Wirtschaftsschule für Kitzingen leiste . Vor allem auf das Bauchgefühl zu hören, empfahl den jungen Leuten am Ende die Elternbeiratsvorsitzende Heike Rabeler.

Mit einem Gedicht bedankten sich die Absolventinnen und Absolventen bei ihren Lehrkräften. Es wurde von Jennifer Lechner aus der Klasse 11d in fränkischer Mundart vorgetragen. Nach einer Bildershow, die die Höhepunkte der vergangenen Schuljahre zusammenfasste, überreichte OStD Frank Delißen, gemeinsam mit den jeweiligen Klassenlehrern, die Abschlusszeugnisse und würdigte Vanessa Kühn, Elisabeth Koch, Maximilian Brückner und Niklas Scheller als jeweils Klassenbeste. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von einem Bläserquintett und den ehemaligen Schüler Fabian Weiß. Als charmantes Moderatoren-Team führten Luisa Oehling und Vincent Grombach aus der Klasse 11d durch den Abend.