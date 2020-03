Wirtschaftsförderung am Landratsamt Kitzingen hilft bei Anträgen

Neben dem Gesundheitssystem steht durch die Corona-Krise vor allem die Wirtschaft vor immensen Herausforderungen. Bund und Land reagieren darauf mit verschiedenen Maßnahmen, unter anderem gibt es in Bayern eine Soforthilfe, die bei der Regierung von Unterfranken beantragt werden kann.

"Wir haben gleich reagiert und eine Seite mit Informationen rund um wirtschaftliche Hilfen von Land und Bund sowie Kontaktadressen zusammengestellt, die auch permanent aktualisiert und um neue Infos erweitert wird", sagt Wirtschaftsförderin Kristina Hofmann in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Hofmann stehe als Ansprechpartnerin zur Verfügung, was zahlreiche Betriebe bereits in den vergangenen Tagen wahrgenommen hätten, heißt es in der Mitteilung weiter. "Ich helfe sehr gern beim Ausfüllen der Anträge und stehe mit Rat und Tat zur Seite", sagt Hofmann.

Informationen bei Kristina Hofmann, Tel.: (09321) 928110 oder E-Mail an kristina.hofmann@kitzingen.de, und im Internet unter www.kitzingen.de im Bereich "Wirtschaft & Verkehr"