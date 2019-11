Wirtschafts- und Kulturverein: Vorstand nur für den Übergang

Der Wiesentheider Wirtschafts- und Kulturverein (WWKV) hat einen neuen Vorstand gewählt. In der Versammlung am Dienstag wurde das gesamte Gremium neu bestimmt, nachdem der bisherige Vorsitzende Wolfgang Starz aus persönlichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellte. An der Spitze stehen nun mit Jochen Fischer und Peter Fechner die beiden bisherigen Stellvertreter.

Beide machten jedoch deutlich, dass dies lediglich vorläufig und für eine Übergangszeit von einem Jahr sein soll. In diesem Zeitraum will der Verein Gespräche führen und eine neue Führung suchen. Vorgänger Starz stand von 2000 an mit einer Unterbrechung von drei Jahren bis jetzt an der Spitze der Wiesentheider Gewerbetreibenden.

Starz: "Gott sei Dank haben sie sich bereit erklärt"

In der Versammlung dankte Starz den Gewählten. „Gott sei Dank haben sie sich bereit erklärt, damit der Verein weiter besteht. Wiesentheid braucht den WWKV“, so Starz zu der anscheinend nicht ganz einfachen Kandidatensuche. Auch Bürgermeister Werner Knaier dankte den Gewählten und sicherte die Unterstützung der Gemeinde bei Bedarf zu.

Zum Vorstand gehören neben Jochen Fischer und Peter Fechner nun Andreas Dworschak (Kassier), Birgit Schwichtenberg (Schriftführerin) sowie die Beisitzer Dominik Bachmeier, Johannes Lechner, Peter Neumayer und Thomas Storch. Die Kasse prüfen Roland Keller und Harald Wagner. Das neue Gremium will möglichst bald Gespräche führen, um eine künftige Vereinsführung zu finden.

Eine neue Ausrichtung ist außerdem bei den Märkten nötig, weil die bisherige WWKV-Organsatorin des Frühlings- und Kirchweihmarktes, Birgit Schwichtenberg, diesen Posten nicht mehr bekleiden wird. Beim Adventsmarkt, der als „Weihnachtliche Begegnung“ firmiert und bislang ebenso vom Wirtschaftsverein organisiert wird, zeichnet sich eine andere Lösung ab. Die Jugend von Wiesentheid wird dieses Jahr diese Veranstaltung ausrichten.