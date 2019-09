Obernbreit vor 1 Stunde

Wird es in Obernbreit neue Freiflächen für Solaranlagen geben?

Soll die Gemeinde weiteres Gelände für Freiflächenphotovoltaik frei geben? Eine Frage, die am Mittwochabend in der Ratssitzung kontrovers und ohne Ergebnis diskutiert wurde. Bürgermeister Bernhard Brückner stand einer Freigabe skeptisch gegenüber, möchte vor einer Entscheidung aber erst die Meinung des Energieeffizienznetzwerkes hören, das am 15. Oktober tagt. Diesem Vorschlag folgten die Gemeinderäte.