Gaibach vor 34 Minuten

„Wir säen eine Blumenwiese“

Im Religionsunterricht am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach stellte sich beim Thema „Unsere Verantwortung für die Schöpfung“ die Frage, ob und auf welche Weise man diesem Aufruf folgen könnte. Das führte zu dem Entschluss, die Patenschaft für ein Stück Blühwiese zu übernehmen,teilt die Schulemit. Mit einem Kuchenverkauf in der Schule erwirtschafteten die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler die nötigen finanziellen Mittel. Freundlicherweise stellte Familie Voll aus Escherndorf ein Stück Land zur Verfügung. Es wurde fleißig gesät, gewalzt und gewässert. Dann hieß es warten, bis die Saat aufging … und tatsächlich, die Blumenwiese blüht! Zudem summt es und brummt, es schwirrt und schwebt: Verschiedene Bienenarten, Hummeln und Schmetterlinge „tummeln“ sich auf den Blüten. Bei einem Spaziergang durch die Weinberge von Astheim nach Escherndorf kann man – bei ganz genauem Hinsehen – sogar das blühende FLSH Logo inmitten des Blütenmeeres erkennen. Die nicht benötigten 100 Euro aus dem Kuchenverkauf spendeten die Schüler an die „Mukoviszidose Regionalgruppe Unterfranken“.