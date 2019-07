"Wir haben es geschafft" - Absolventinnen lassen sich feiern

Mit Lob, Glückwünschen und Preisen wurden die Absolventinnen der Mädchenrealschule der Dillinger Franziskanerinnen in Volkach überhäuft, als sie zum Abschluss ihrer Schulzeit die Prüfungszeugnisse entgegennahmen. Als Jahresbeste wurden vom Elternbeirat Kristina Frieß und Alina Rauchenberger aus der Klasse 10b sowie Saskia Reusch aus der Klasse 10a beglückwünscht.

Preise von in Volkach ansässigen Firmen und Institutionen erhielten die Besten in einzelnen Prüfungsfächern: Saskia Reusch (Mathematik und Deutsch), Hannah Lenhart (Mathematik und Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen), Alina Rauchenberger (Französisch), Emily Braun (Englisch) und Célina Michelle Ehrler (Haushalt und Ernährung), die darüber hinaus mit dem Preis für besonderes soziales Engagement der Stadt Volkach durch die zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin geehrt wurde.

Schulleiterin Doris Roth dankte der Lehrerschaft, den Schwestern des Klosters St. Maria sowie den Eltern, die ihr Vertrauen der Mädchenrealschule der Dillinger Franziskanerinnen entgegengebracht hätten. Die Schulleiterin entließ ihre ehemaligen Schützlinge mit dem Ratschlag, auf Gott zu vertrauen, wo immer sie im Leben Wurzeln schlagen werden.

"Mädels, wir haben es geschafft", so beginnt Schülersprecherin Célina Michelle Ehrler ihre Abschlußrede, in der sie sechs erlebnisreiche Schuljahre Revue passieren ließ. Sie schloss mit den Worten "Vergesst nicht, man kann alles schaffen, wenn man nur daran glaubt." Grußworte sprachen zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin und Elternbeiratsvorsitzender Daniel Buchinger, der im Anschluss in den festlich gedeckten Pausenhof einlud. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Gitarren- und Gesangsgruppe um Christina Hoh.