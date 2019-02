Die Winterwanderung der Naturfreunde Kitzingen führte mit dem Bus nach Thüringen. Bei herrlichen Winterwetter und strahlenden Sonnenschein ging es teils mit Wanderschuhen oder auf Schneeschuhen, geführt von Klaus und Gerda von den Naturfreunden Suhl, auf eine neun Kilometer lange Rundwanderstrecke um Oberhof, so die Mitteilung. Vom Parkplatz Rondell aus, der 826 Meter hoch liegt, wanderte man auf den Rhön-Rennsteig-Weg, durch verschneite Wälder vorbei an der ehemaligen Bergbaude Veilchenbrunnen, durch einen breiten Hohlweg zur Dammwiese. Hier hatten wir Ausblicke zum 942 Meter hohen Beerberg und zum 882 Meter hohen Spitziger Berg. Über die Lämmerroder Wiese ging es weiter zur neuen 70-Meter-Jugendschanze am Wadeberg, die vor wenigen Tagen eröffnet wurde. Durchs Lubenbachtal ging es dann zum Schlusshock ins Hotel Waldmühle.