Wintersporttag der Grundschule

Am Donnerstag durften auch dieses Jahr wieder alle 3. und 4. Klassen der Grundschule Mainbernheim mit ihren Klassenlehrerinnen nach Schweinfurt in die Eissporthalle fahren. Auch einige Eltern hatten sich bereiterklärt mitzukommen, um tatkräftig beim An- und Ausziehen der Schlittschuhe zu helfen, teilt die Schule mit. Begeistert stürmten die schon erfahrenen Schüler aufs Eis. Die Anfänger konnten mit Hilfsgeräten ebenfalls das Eis befahren. Sehr beeindruckt waren die Schüler von drei Eishockeyspielern der Schweinfurter Mannschaft „Mighty Dogs“ mit denen sie zusammen Eishockey spielen durften. Weiterhin gab es Spiele mit dem Fallschirm, Slalomläufe um Hütchen und Kutschfahrten. Zufrieden und erschöpft kamen alle am Ende des Schultages wieder in Mainbernheim an.