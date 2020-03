Aub vor 20 Minuten

Winterhanf als Zwischenfrucht für die Textilindustrie

Am Donnerstag, 12. März, veranstaltet C.A.R.M.E.N. e.V. in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Uffenheim ein Fachgespräch zum Thema Winterhanf als Zwischenfrucht in Aub.