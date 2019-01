Wintereinbruch schenkt Divino Silvaner-Eiswein-Glück

Die Mitarbeiter und Mitglieder der Divino Nordheim nutzten die Gunst der eiskalten Stunde am frühen Morgen. Bei minus zehn Grad Celsius lasen die Frühaufsteher einen Nordheimer Vögelein Silvaner. Der Einsatz hat sich gelohnt, so Qualitätsmanagment-Beauftragter Paul Glaser. 196 Grad Oechsle ergaben erste Mostgewichtmessungen in der Divino Nordheim. Eiswein gilt als das Juwel unter den Weinen und kann gelesen werden, wenn es mindestens minus sieben Grad kalt ist. Die natürlich gefrorenen Trauben werden sofort gekeltert, was einen stark konzentrierten, süßen Most ergibt, der aber noch einen relativ hohen Säuregrad hat. Mit der natürlichen Gefrierkonzentration von Zucker, Säure und Fruchtstoffen bekommt der Eiswein sein besonderes Aroma mit floralen Noten. Die geernteten 260 Liter dieser Rarität werden frühestens ab September 2019 den Eiswein-Liebhabern Gaumenfreuden bereiten, heißt es in einer Pressemitteilung.