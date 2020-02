Wintereinbruch: Zahlreiche Einsätze im Landkreis Kitzingen

Und dann kam er doch noch in den Landkreis Kitzingen: der Wintereinbruch. Donnerstagnachmittag ging es plötzlich los mit starkem Schneefall. Schon nach kurzer Zeit kam es vielerorts zum Verkehrschaos. Die Einsatzkräfte aus dem Landkreis Kitzingen waren teilweise bis in die frühen Morgenstunden am Freitag unterwegs.

Die Polizei Kitzingen spricht in einer Pressemeldung von acht Einsätzen wegen wetterbedingten Verkehrsunfällen zwischen 17 und 24 Uhr. Die Unfallursachen seien hier jeweils der starke Schneefall und unangepasste Geschwindigkeit gewesen. Verletzt wurde laut dem Polizeibericht niemand, es entstand jedoch ein Gesamtschaden von etwa 20 000 Euro.

Liegengebliebene Laster und umgestürzte Bäume bereiten Probleme

Auch die Feuerwehren im Landkreis hatten wegen des Wintereinbruchs einiges zu tun, wie Kreisbrandrat Roland Eckert berichtet. Es seien hauptsächlich liegengebliebene Laster und umgefallene Bäume gewesen, die die Wehren nach dem Wintereinbruch beschäftigten. "Insgesamt waren es etwa zehn Einsätze", so Eckert.

Auf der Staatsstraße von Volkach nach Nordheim drohte laut Einsatzbericht der Feuerwehr Volkach ein Ast auf die Straße zu fallen und musste von der Ortsfeuerwehr mit der Motorsäge und mit Hilfe der Volkacher Teleskoprettungsbühne entfernt werden. Außerdem hat die Volkacher Wehr umgestürzte Bäume auf der Staatsstraße Richtung Schwarzach und auf der Kreisstraße nach Rimbach beseitigt. Insgesamt sind am Donnerstagabend 14 Einsatzkräfte unterwegs gewesen. Die Feuerwehren Kitzingen und Prichsenstadt waren laut Kreisbrandrat Eckert ebenfalls wegen umgestürzten Bäume im Einsatz.

Einsätze auch auf den Autobahnen A 3 und A 7

Auf der A 3 Richtung Würzburg, zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld, waren elf Laster in einen Unfall verwickelt gewesen. An den Bergungsarbeiten beteiligten sich laut Eckert 25 Einsatzkräfte der Geiselwinder Feuerwehr. Verletzte hat es bei dem Unfall zum Glück nicht gegeben. Das Technische Hilfswerk Kitzingen war an der A 3-Anschlussstelle beim Mainfranken-Park im Einsatz gewesen. Laut dem Kreisbrandrat unterstützten sie dort Fahrer von liegengebliebenen Lastern.

Kitzinger Rotes Kreuz half beim Chaos am Würzburger Hauptbahnhof

Einen außergewöhnlichen Einsatz hatte das Kitzinger Rote Kreuz in der Nacht auf Freitag. Kreisgeschäftsführer Felix Wallström erklärt: "Am Würzburger Hauptbahnhof waren in der Nacht etwa 1300 Passagiere gestrandet." Um diese Menschen zu versorgen, die sich teils noch in den Zügen aufhielten, wurde laut Wallström Unterstützung aus Kitzingen angefordert.

Zwischen 2 und 4.30 Uhr morgens seien 15 Kitzinger BRK-Helfer aus den Schnell-Einsatzgruppen Betreuung und Verpflegung in Würzburg vor Ort gewesen. "Sie haben die Passagiere mit Snacks und Getränke versorgt", so Wallström. Kein alltäglicher Einsatz für die Kitzinger Kreisgruppe, erklärt er weiter: "Das letzte Mal hatten wir einen derartigen Einsatz bei der Flüchtlingswelle 2015."