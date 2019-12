Sommerach vor 23 Minuten

Winter-Weihnacht mit Christkindbesuch

Aus dem Reigen der Veranstaltungen in Sommerach nicht mehr wegzudenken ist die Winter-Weihnacht, die am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Gäste in den Winzerort lockte. Schon vor der offiziellen Eröffnung herrschte am Samstagnachmittag trotz "Schmuddel-Wetters" reger Betrieb. Hier hatten sich Winzer- und Handwerksbetriebe sowie weitere Anbieter mächtig ins Zeug gelegt und auf dem Sternenweg mit "20 Genussplätzchen" ein buntes Adventstreiben mit vielen Höhepunkten organisiert. Weininteressierte konnten die Winzer näher kennen lernen und Künstler und Handwerker zeigten ihr Können. In der Pfarrkirche lud Elmar Hochholzer zur Betrachtung des Sommeracher Weihnachtsbildes ein und in der Bücherei konnten Kinder einem Märchen lauschen. Bläsergruppen aus Sommerach und Gerolzhofen spielten für die Besucher und in der Pfarrkirche fanden zudem zwei Konzerte statt. Fester Bestandteil der Veranstaltung ist auch die Begrüßung durch das Sommeracher Christkind, das von Melissa Streit verkörpert wurde. Ein Grußwort sprach auch Weinprinzessin Magdalena Sauer.