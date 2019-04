Wiesentheid vor 1 Stunde

Windstoß wirft Zaun auf Porsche

In der Mittwochnacht wurde in der Korbacherstraße in Wiesentheid ein geparkter Pkw beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Porsche an einer Baustelle vor einem Bauzaun geparkt. Aufgrund eines kurzzeitig stark herrschenden Windstoßes fiel der Bauzaun um und beschädigte die Motorhaube des Sportwagens. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro.