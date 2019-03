Wind-Unfälle: Auto im Graben und ein brennender Holzhaufen

Am Wochenende fegten über den Landkreis heftige Windböen. Die führten in Seinsheim zu einem Unfall, in Reupelsdorf zu einem Brand.

Lesen Sie auch: Warnung vor Sturm in Unterfranken

Eine 52-Jährige fuhr am Samstagnachmittag mit ihrem Fiat Punto von Seinsheim in Richtung Hüttenheim. Aufgrund einer starken Windböe verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, der Fiat kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Die Fahrerin konnte sich zwar selbst noch aus dem Auto befreien, musste aber mit Verdacht auf Nasenbeinbruch und einigen Schürfwunden im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei mit. An dem Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Missglücktes Angrillen

Die Eröffnung der Grillsaison stellte sich ein Reupelsdorfer wohl anders vor. Am Samstagnachmittag befeuerte er in seinem Garten in der Hauptstraße seinen Kugelgrill. Durch den böigen Wind wurden Glutbrocken aus dem Grill geweht und flogen in einen Brennholzstapel, der dadurch in Brand geriet. Die Feuerwehren aus Reupelsdorf und Wiesentheid löschten den Brand. Weiterer Schaden entstand glücklicherweise nicht, so die Polizei.