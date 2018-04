Wincent Weiss singt im Industriegebiet

Die Vorbereitungen in Dettelbach für das Konzert mit Wincent Weiss, das Ergebnis der gewonnenen „Bürgermeisterschaften“, ausgelobt von einem regionalen Radiosender, laufen auf Hochtouren.

Am Montagabend informierten Bürgermeisterin Christine Konrad und die Sprecherin des Organisationsteams Laura Kressmann über den Fortschritt. Mit einem Platz im Industriegebiet Ost an der B 22 ist ein Veranstaltungsort gefunden, der die Stadt nun als Veranstalter auftreten lässt.

Unterstützt wird die Verwaltung von einer eigens gegründeten Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR), deren Mitglieder sich wöchentlich treffen, um Details zu besprechen, sagte Kressmann, die auch eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt Dettelbach bestätigte. Da in dieser GbR etliche Dettelbacher Vereine Mitglied sind, die bereits Erfahrung mit größeren Veranstaltung haben, stand einer Übernahme der Verantwortung durch die Stadt nichts mehr im Wege, so Konrad. Es wird also, wie im Stadtratsbeschluss im März gefordert, genügend Freiwillige für die Veranstaltung geben. So übernimmt die GbR etwa die Reinigung des Geländes, die Toiletten, die Parkraumbewirtschaftung und die Einweisung der Fahrzeuge der etlichen Tausend erwarteten Besucher.

Neben der Hauptverantwortung trägt die Stadt unter anderem die Versicherung für die Veranstaltung, vergibt den Auftrag für die Sicherheit an eine professionelle Firma und kümmert sich um weitere Details. Wie Stadtrat Marcel Hannweber bemängelte, liegt der Getränkeverkauf, bis auf Wein- und Cocktailausschank, bei der Brauerei, die vertraglich an den Radiosender gebunden ist. Hier haben die Beteiligten also kaum finanzielle Möglichkeiten, Gelder zu erwirtschaften, auch wenn die Brauerei üblicherweise einen Obolus pro verkauftem Getränkebecher an den Veranstalter entrichtet. Und auch Laura Kressmann stellte fest, dass es nicht immer einfach ist, vom Radiosender konkrete Informationen zu bekommen, etwa dem genauen Zeitpunkt des Konzertes.

Weitere Details sollen in der nächsten Stadtratssitzung berichtet werden.