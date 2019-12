Willkommensgottesdienst in Sugenheim

Das Evangelisch-lutherische Dekanat Markt Einersheim wird zum 1. Januar 2020 deutlich größer: Zum Jahresanfang kommen die Kirchengemeinden Sugenheim und Neundorf (bisher Dekanat Neustadt/Aisch) und die Kirchengemeinden Krautostheim, Ingolstadt und Deutenheim (bisher Dekanat Bad Windsheim) zum Dekanat Markt Einersheim, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Anlässlich des Beitritts findet am Mittwoch, 1. Januar, ein Willkommensdienst in Sugenheim statt. Beginn ist um 14 Uhr in der St. Erhardskirche.