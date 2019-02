Willkommenscafé für Eltern mit Neugeborenen

Alle Familien der Marktgemeinde, die im Jahr 2018 Kinder bekommen haben, waren jetzt zum Willkommenscafé in Wiesentheid eingeladen. Die Markgemeinde Wiesentheid und deren Familienstützpunkt hießen die Neugeborenen und ihre Eltern in entspannter Atmosphäre willkommen und bieten Unterstützung beim Start in das "Elternsein" an.

Bürgermeister Werner Knaier und die Leiterin des Familienstützpunktes Eva Virué möchten dabei die Familien persönlich kennenlernen, mit ihnen ins Gespräch kommen und die Begegnung und den Austausch auch zwischen den Eltern ermöglichen. Die Eltern erhalten dabei verschiedene Informationen zu familienbildenden Angeboten und Veranstaltungen. "Ich stelle den Familienstützpunkt und dessen Angebote vor und verteile Flyer und Broschüren mit familienrelevanten Infos unter den Eltern. Dieses Jahr habe ich dazu Frau Schwanfelder, die Gesamtleitung der Kindergärten und des neuen Krippenhauses, eingeladen. Dadurch konnten die Eltern sich näher über die Angebote der Kindergärten informieren.