Willi Wurm zu Besuch im Kindergarten Castell

Willi Wurm besuchte den Kindergarten in Castell. Willi Wurm ist eine Handpuppe, die Abfallberater Andi Rehberger, laut einer Presssemitteilung, für die jungen Zuhörer mitgebracht hatte. Die Vorschulkinder wurden nämlich anlässlich eines Workshops über Mülltrennung und Umweltverschmutzung informiert. Gemeinsam mit Andreas Rehberger sortierten sie Müll in Glascontainer, für die Restmülltonne und die Papiertonne. Auch der Biomüll wurde kontrolliert, wie das auch im Wertstoffhof geschieht. Dabei wurde auch erklärt, was Willi Wurm mit dem Kompost macht. Im Anschluss durfte jedes Kind einen Blumentopf mit Kresse bepflanzen.