Willanzheim vor 2 Stunden

Willanzheimer Ministranten ratschen

Die Ministranten sind ein wichtiger Teil der Kirchengemeinde Sankt Martin Willanzheim. Als Ratscher ersetzen sie in den Kartagen die Kirchenglocken. Die Ministranten von Willanzheim wollen nicht, dass die Karwoche und Ostern sang- und vor allem klanglos untergeht. In der momentanen Zeit sind menschliche Kontakte wegen des Corona-Virus extrem reduziert und die Tage sind viel stiller. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Gerade jetzt wollen die Ministranten den Gemeindemitgliedern eine Freude machen, an den alten Bräuchen festhalten und ein Zeichen für Ostern und für die Hoffnung sein. Es muss nicht alles wegen Corona abgesagt werden. Ostern ist nicht abgesagt und die Ministranten tragen laut mit ihren Ratschen dazu bei. Natürlich sind laut Mitteilung auch hier die grundsätzlichen Regeln einzuhalten und jeder Ministrant ratscht zu den üblichen Zeiten allein oder mit den Geschwistern vor seinem Haus oder Hof.