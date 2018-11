Willanzheim will mehr fürs Wasser

Der Willanzheimer Gemeinderat beschloss am Montag, den Wasserpreis anzuheben. Die Kalkulation der Wassergebühren hatte ergeben, dass eine moderate Erhöhung zur Kostendeckung notwendig ist. Der aktuelle Wasserpreis hatte bislang 2,05 Euro pro Kubikmeter betragen. In den vergangenen Jahren wurden Rücklagen aufgebraucht, was den Wasserpreis gestützt hatte. Jetzt sind die Rücklagen aufgebraucht und der Wasserpreis steigt um zehn Prozent und künftig wird der Kubikmeter Frischwasser 2,30 Euro betragen. Derweil bleibt die Abwassergebühr unangetastet, auch im kommenden Jahr wird die Abwassergebühr 2,23 Euro pro Kubikmeter betragen, wie Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert verkündete.

Weitere Themen im Rat waren:

Die Bürgermeisterin informierte, dass auf der Schulbaustelle jetzt die Fenster eingebaut seien und die Handwerksfirmen nacheinander den Innenausbau in Angriff nehmen. Da eine Handwerksfirma nicht alle Fenster wie bestellt eingebaut habe, bestand Robert Krämer auf den sofortigen Ausbau und Einbau der richtigen Fenster. Die geschätzten Kosten für die Außenanlagen belaufen sich laut dem Planungsbüro arc-grün auf 175.000 Euro, die Ratsrunde war mit dem Plan einverstanden und stimmte zu, die Ausschreibung zu starten. Bei einem Ortstermin war sich die Ratsrunde einig geworden, dass die Zufahrt zum angrenzenden Lehrerwohnhaus zukünftig nicht mehr über den Pausenhof erfolgen soll. Zur geplanten Mittagsbetreuung an der Schule teilte Ingrid Reifenscheid-Eckert mit, dass die Regierung lieber eine Offene Ganztagsschule sehen würde, auch vor dem Hintergrund, dass das Recht von Kindern und Eltern auf eine Offene Ganztagsschule in den Koalitionsverträgen in München und Berlin ab dem Jahr 2025 festgelegt ist. Deswegen soll im kommenden Jahr nochmals eine große Elternversammlung zum Bedarf stattfinden.

Der Gemeinderat befasste sich mit dem Erlass einer Vorkaufsrechtssatzung. Zweck ist, einen Geltungsbereich städtebaulicher Maßnahmen festzulegen für Grundstücke, die nicht im Besitz der Gemeinde sind. Die Satzung umfasst unbebaute Grundstücke, geltende Bebauungspläne und alle Flächen, die im Flächennutzungsplan als MD-Gebiete dargestellt sind. Die Ausübung eines besonderen Vorkaufsrechts gemäß dem Baugesetzbuch dient der geordneten städtebaulichen Entwicklung. Die Ratsrunde fasste den Satzungsbeschluss, die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die Gertholzprämie für den Güterwald für das Jahr 2017 hat die Gemeinde vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bekommen. Jetzt wird die Gemeinde den Betrag von 25 Euro pro Gert an die Besitzer auszahlen.

Der Gemeinderat beschloss den Kauf eines Gepa-Unkraur-Jet zum Unkrautentfernen für rund 3000 Euro.