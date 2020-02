Willanzheim vor 1 Stunde

Willanzheim braucht dank Jahresüberschuss kein Darlehen

Die Gemeinde Willanzheim hat heuer das Millionen-Projekt Neubau des Gemeinschaftshauses und des Kindergartens in Hüttenheim für 2,65 Millionen zu schultern. Dazu kommen noch die Restzahlung von 100 000 Euro für die Erweiterung der Willanzheimer Schule, sowie 345 000 Euro für Sanierungen in der Herrnsheimer Marktschänke. Daneben ist eine Kredittilgung von 335 000 Euro sowie eine außerordentliche Tilgung von 100 000 Euro vorgesehen. Wie die Vorbesprechung des Investitionsplans am Montag im Gemeindrat zeigte, kommt die Gemeinde ohne Darlehensaufnahme zurecht.