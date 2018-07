Wilhelmsbühl-Gegner melden sich zu Wort

Mit nur rund 40 Teilnehmern, darunter mehrere Stadträte, war die Bürgerversammlung für die Innenstadt und angrenzende Wohngebiete „nicht ganz so gut besucht, wie wir uns das vorgestellt hatten“, fand Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller. Bauamtsleiter Oliver Graumann bedankte sich in der Hinleitung zu den Zwischenergebnissen der städtebaulichen Voruntersuchung zum Sanierungsgebiet in der Altstadt für die zahlreiche Mitwirkung.

Bereit zu sanieren

Die Auswertung der 271 Fragebögen stellte Projektleiter Peter Großmann vom DSK-Regionalbüro in Nürnberg vor. „Sowohl der Bedarf als auch die Bereitschaft zum Sanieren bestehen“, fand er heraus. Denn mehr als 90 Prozent der Häuser heizen noch mit endlichen Energieträgern und mehr als 40 Prozent der Heizungen sind bereits mindestens 20 Jahre alt. Ebenso verfügen 42 Prozent der Häuser über keine Wärmedämmung. Untersucht worden war das innerstädtische Dreieck zwischen Main im Osten, Bahnlinie im Westen und Bundesstraße im Süden, welches die historische Altstadt, bestehende Sanierungsgebiete und angrenzende Straßenzüge beinhaltet.

Befindet sich ein Haus im späteren Sanierungsgebiet, kann der Eigentürmer die Kosten für eine Modernisierung und Instandsetzung steuerlich geltend machen und somit einen indirekten Zuschuss auf seine Ausgabe erhalten. Als nächstes werden allgemeine Ziele formuliert, wichtige Maßnahmen bestimmt und letztlich ein Beschluss über das Sanierungsgebiet gefasst. Das soll noch im Dezember im Stadtrat geschehen. Zur Beseitigung der baulichen und funktionalen Mängel im öffentlichen Raum möchte die Stadt mit der Sanierung der Kaiserstraße vorangehen.

Pläne für die Innenstadt

An diesem Punkt knüpfte der Würzburger Landschaftsarchitekt Joachim Kaiser an, indem er eine Voruntersuchung zur Umgestaltung der Kitzinger Innenstadt vorstellte. Sichere Fußwege, breite Straßenräume, eine höhere Aufenthaltsqualität, Barrierefreiheit und eine direkte Führung des Radverkehrs sollen dadurch entstehen. Königsplatz, Gustav-Adolf-Platz und der innenstädtische Brückenkopf der Alten Mainbrücke könnten aufgewertet werden.

Am Beispiel der Kaiserstraße stellte er vor, dass die jetzige Straßenbreite für das Verkehrsaufkommen nicht mehr benötigt werde und zugunsten von breiteren Gehwegen verringert werden könnte. Kaiser betonte zudem, dass die Anzahl der vorhandenen Parkplätze erhalten bleiben soll. Jedoch, so Graumann, könnte es während der Baumaßnahmen temporäre Einschränkungen beim Parken geben.

Baugebiet Wilhelmsbühl

Bis zum letzten Punkt der Tagesordnung, den Angelegenheiten aus der Bevölkerung, mussten die Gegner des privaten Baugebiets am Kitzinger Wilhelmsbühl ausharren, bevor sie ihre Bedenken und Klagen vorbrachten. „Nicht einfach, aber nicht unmöglich“, nannte Graumann die Möglichkeit, dort ein neues Baugebiet auszuweisen. Er erinnerte die Kritiker ans gängige Verfahren: „Ohne dass alle offenen Fragen geklärt werden, kann es an dieser Stelle keinen Bebauungsplan geben.“ Dieser sei Voraussetzung, um überhaupt bauen zu können. Nachweise müsse der Investor erbringen. Vor allem die Erschließung der Hanglage und die Entwässerung sind umstritten.

„Wir diskutieren über einen noch nicht einmal vorhandenen Plan. Das alles wird im Rahmen des Verfahrens geprüft. Am Ende werden die Experten zu einem Entschluss kommen, ob das Baugebiet möglich ist oder nicht“, erklärte Müller. Die Gegner, die sich trotz 150 gesammelter Unterschriften und einer Einladung zur Aussprache an Stadt und Stadträte weder gehört noch verstanden fühlten, wies er darauf hin, dass jeder das Recht habe, dass sein Vorhaben geprüft werde: „Wenn es ihrer Meinung nach aber nicht einmal geprüft werden soll, ist das nicht in Ordnung.“