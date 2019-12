Volkach vor 19 Minuten

Wilhelm Tell Quiz der Stadtbibliothek Volkach

Simon Ewald (vorne von links), Marlene Edel, Charlotte Druckenbrod, Felicia Kornell, Emilian Ziegler (hinten von links), Tim Scheidig, Sophia Kreil, Dana Walter, Louise Stöhr, Lamar Ibrahim und Sina Haschemi haben das Wilhelm Tell-Quiz der Stadtbibliothek Volkach erfolgreich bestanden und konnten letzte Woche laut Pressemitteilung ein Buchgeschenk in der Stadtbibliothek Volkach abholen. 13 nicht gerade einfache Fragen mussten zum allseits bekannten Drama von Friedrich von Schiller beantwortet werden, so der Pressebericht. Doch eine Lesung am 14. November mit Barbara Kindermann hat es den Kindern leichter gemacht. Mit sichtlichem Stolz präsentierten sich die Gewinner vor der Kamera.