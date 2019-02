Wildvogel von Auto erfasst

Am Donnerstagabend fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto auf der Kreisstraße 22 von Westheim in Richtung Lindelbach, als ein quer über die Fahrbahn fliegender Wildvogel von seinem Auto erfasst wurde. Der Vogel flog nach dem Aufprall weiter, so der Polizeibericht. Es entstand Schaden von etwa 500 Euro.