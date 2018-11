Wildunfall mit hohem Schaden

Am späten Mittwochabend befuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Audi die B8 von Kitzingen in Fahrtrichtung Mainbernheim. Als dabei ein Reh die Fahrbahn kreuzte, versuchte der Pkw-Fahrer noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier jedoch nicht verhindern, so die Polizei. Beim Ausweichmanöver geriet der Audi in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden Pkw eines 60-jährigen Mannes. Insgesamt entstand ein Schaden von 21.000 Euro, verletzt wurde niemand.