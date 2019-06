Dettelbach 13.06.2019

Wildunfall mit einem Reh

Am frühen Donnerstagmorgen Juni befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer laut Polizeibericht die Staatsstraße 2450 von Biebelried kommend Richtung Dettelbach. Kurz vor Dettelbach in der Rechtskurve sprang ihm ein Reh vor das Fahrzeug. Da der Verkehrsteilnehmer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, erfasste er das Tier. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf ca. 2000 Euro.