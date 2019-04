Wildunfälle mit Rehen

Am Dienstagfrüh war ein 22-Jähriger mit seinem Fahrzeug unterwegs von Hörblach in Richtung Großlangheim. Im Bereich eines Waldstückes sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Schaden: 750 Euro.

Zwischen dem Mainfrankenpark in Richtung Dettelbach sprang in der Nacht zum Mittwoch einem 20-jährigen Autofahrer vors Auto. An dem VW-Bus entstand nur geringer Schaden.

Ebenfalls in der Nach zum Mittwoch erfasste ein 35-jähriger Fahrer zwischen Dettelbach und Mainstockheim in Höhe der Autobahnbrücke ein Reh. An dem Toyota entstand ein hoher Schaden von etwa 6000 Euro. Das Reh überlebte den Aufprall nicht.