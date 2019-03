Wildtiere verursachen drei Unfälle

Mehrere Unfälle mit Wildtieren ereigneten sich am Donnerstag und Freitag.

Am Freitagmorgen fuhr ein 54-jähriger Verkehrsteilnehmer von Großlangheim in Richtung Kitzingen. Auf Höhe der Einmündung zum Flugplatz sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro, wie es im Polizeibericht heißt.

Am Donnerstagabend war eine 22-Jährige mit ihrem Pkw von Eichfeld in Richtung Volkach unterwegs. Kurz vor dem Rotenbachsee rannte ein Wildschwein auf die Fahrbahn und wurde von ihrem Kia frontal erfasst. Das Tier musste von den hinzugerufenen Polizeibeamten erlegt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Ebenfalls am Donnerstagabend fuhr ein 57-jähriger Autofahrer von Gaibach in Richtung Volkach. Im Bereich der Anhöhe kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem VW erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.